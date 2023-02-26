移民英國避債？收追數信揭移英家姐欠債37萬　細佬無助：幫佢還？

自英國推出BNO居留簽證計劃（BNO Visa）後，不少港人因各種原因決定離開家鄉開展新生活。最近有網民大呻，指親家姐早前跟男友移英，但他收到追數信件才發現對方原來在港欠債37萬。家姐男友其後證實事件，指她儲蓄已清零，又暗示希望樓主一家幫忙還債。樓主坦言感到無助，「唔幫佢還，追數佬又煩屋企，點算」。



樓主續稱，數天前在家中收到追數信件，才揭發家姐原來臨走前欠債37萬，並脫供未償還。（《姐幣請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

該網民近日於香港討論區發文，表示家姐早在7至8年前搬離家中，最近得悉她與男友已移民英國，自此一直無法聯絡。樓主指，直至數天前在家中收到追數信件，才揭發家姐原來在港欠債37萬，且並未償還所有欠款。

樓主即向家姐男友質詢，對方卻指女友戶口已清零，但現時又未可提早取出強積金供款還債，更示意希望樓主與家人幫忙。樓主聞言大感無奈，慨嘆兩邊不是人，「幫佢還，過幾年又有新一鑊甘嘅，唔幫佢還，追數佬又煩屋企，點算？」

家姐男友卻指女友戶口已清零，但現時又未可提早取出強積金供款還債。（gettyimages）

帖文引來網民討論，大部份也認為樓主不應該幫忙，「佢啲蘇州屎自己搞返掂啦」、「佢都唔打算返嚟啦，冇理由幫佢還」、「叫啲收數佬去英國追」、「你幫得佢一次實有下次」。

亦有網民教樓主如何應付上門追數，「正規嘅就話你家姐唔喺度住，非法嗰啲即刻報警」、「登報脫離關係算啦」、「唔係擔保人就唔好理，班收數佬奈你唔何」。