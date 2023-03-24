外賣三文治驚見螺絲！港媽及時發現：無畀小朋友食到　店方咁回覆

為小朋友準備食物必須格外留神！有港媽在facebook群組發文，指早前在網上外賣平台訂購三文治，打算作為小朋友放學後的茶點，沒料她剪開三文治時竟發現內藏1顆螺絲，直言幸好在小朋友進食前已發現。她事後向涉事食店反映，店方即時道歉，解釋事件因裝有花生醬的器皿「甩螺絲」導致，強調已叮囑員工注意並更換相關器皿。



有港媽指早前在網上外賣平台訂購三文治，打算作為小朋友放學後的茶點，沒料她剪開三文治時竟發現內藏1顆螺絲。（fb「沙田之友」圖片）

該名港媽早前於facebook群組發文，指周三（22日）經網上外賣平台，從沙田區1間食店訂購1份花生醬香蕉熱壓吐司及珍珠可可鮮奶飲品，打算讓小朋友放學作為茶點。她收到外賣後，打算剪開一部份供2歲的孩子一同進食，惟期間竟在三文治內發現硬物，查看後才得知是1粒螺絲，「剪完一邊剪唔到，我就剪另一邊」。

港媽直言，事件屬不幸中之大幸，「咁細粒都剪中咗，又冇畀小朋友同bb食到」。她有感事態嚴重，「唔好話吞，咬到都幾大鑊」，遂向涉事食店講述事件。店方其後回覆，涉事分店店長已致電向港媽了解及道歉，承認盛載花生醬的器皿有螺絲脫落，員工未有留意引致事件，表示已再三叮囑員工注意，亦已檢查及更換相關器皿。

港媽亦向外賣平台反映事件，客服提出賠償15元，惟港媽並不接受，「我問返佢，我畀$15你，你肯唔肯冒住吞螺絲同咬崩牙嘅風險食咗份餐佢，佢都係機械式答返賠$15」。她強調自己無意要求金錢賠償，即使平台給予15元優惠券，她亦不會使用，「講咗好多次唔係賠償問題，係安全問題」，並指發文只想提醒一眾網民注意，「開post係想大家食嘢要小心」。

港媽直言，事件屬不幸中之大幸，幸好在小朋友進食前已發現。（fb「沙田之友」圖片）

不少網民看過三文治的相片也直呼誇張，認為港媽非常幸運，未有讓子女吃下螺絲，「螺絲點可能出現喺多士入面？唔好話細路，大人咬到都有事喇」、「難以想像bb萬一吞咗，洗胃一定係全身麻醉攞返出嚟，好彩冇事，吉人天相」、「真好彩，最緊要小朋友無事」。

有人則建議港媽可向食環署反映事件，以便執法部門跟進食物安全問題，「有螺絲呢個又係過份咗，建議報食環」、「你有齊紀錄，食物又易保存，直接報食環啦」、「唔係錢嘅問題，賠錢大晒呀？食環可以打電話去投訴，不過你要留證物」。