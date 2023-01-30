天選之人？女網友外賣常吃到「各種異物」 網民提出更恐怖猜測
撰文：聯合新聞網
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外賣難免會在餐點中發現異物，不過台灣有位女大生不知是眼睛太利，還是運氣太差，幾乎每週都會吃到一次，她更列舉自己近期吃到的外食異物，讓網友看了直呼「天選之人」。
一位台灣女大生在Dcard發文分享自己的「外食收穫」，她表示自己不論是在學校附近的夜市，還是到台北信義區的餐廳，都經常碰到食物裡摻雜著菜蟲、菜瓜布、頭髮和毛線等異物，而且是平均每週都會遇到一次左右……
【慎入】點圖放大看看她在食物中發現過的異物：
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她事後也會向店家反應問題，所幸大部分店家都願意重做或退錢。
網民突破盲腸：只是你眼利 其他人沒發現
不少網友見狀驚呼，「你眼睛好利，會不會其他人也有只是沒發現」、「吃飯狼吞虎嚥型的路過，都沒看過」、「你跟我姊是同一個體質，別人吃都沒事，她吃就可以挑出很多東西」、「我只有咬到石頭才發現有東西」、「也太常遇到了吧……難道妳是天選之子」。
另外，也有許多人和女大生同病相憐，「我也是！這一兩個禮拜已經吃了塑膠碎片、鋼刷的鋼絲、小蟲，之前也吃過菜蟲跟毛線，而且毛線超多條」、「哈哈哈我都是挑掉繼續吃，沒辦法我老外，三餐老是在外，膠布、毛髮、菜蟲、大蒼蠅、蛾、菜瓜布，目前遇到的供你參考」、「我也常常吃到奇怪的東西，比如煙蒂」、「吃過最扯的是蚯蚓」。
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