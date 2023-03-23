嘔！民宿西客經血浸床墊、床單　衛生巾用完丟床上　事後更咁做…

旅客希望找到好民宿，而民宿業者同樣希望找到好客人。不過，台灣某民宿就不幸遇上麻煩客人，有要求房間「務必乾淨」的中年夫婦客人，在退房時卻把經血弄到床單、被鋪、床墊上，甚至連用過的衛生巾都丟在床上。最令民宿員工氣憤的是，對方把房間弄成一片「腥風血雨」後，竟拒絕承擔洗滌費用，而現時也沒有相應機制可以把他們列入黑名單，因此只好在網上訴苦。



台灣墾丁某民宿的員工日前在網上發文，指有旅客事前曾要求「乾淨」的大床房。但到了退宿時，員工就發現對方把經血浸染到床上，甚至把用過的衛生巾留在床上，事後更施然離開，並拒絕轉帳清潔費。（FB圖片）

該名台女在Facebook群組「●【爆料公社】●」發文，表示她是墾丁某民宿員工，日前打工時遇到「西客」。該對中年夫婦客人早前透過網絡旅遊服務公司Agoda在線預訂住宿，於上周五（17日）入住，並於周日（19日）退房。他們入住前曾特意提出特殊需求「房間請務必乾淨安靜」，而樓主等員工亦在對方入住期間按要求辦事。

不過夫婦退房後，樓主就發現「床單、被套、棉被、毛巾、床墊沾血之外，衛生棉也在床上」。從樓主上傳的照片及影片可見，血液或滲漏、或蹭上床單，甚至有1塊染血的衛生巾、1片「丁字型」的經血血跡在床上，而床墊亦未能倖免於難！民宿嘗試致電夫婦，但對方表示已經離開墾丁，又拒絕轉帳清潔費，說「以前住飯店都沒跟他要過，月經來是逼不得已的」。

圖片可能令人不安：

樓主指平時如有客人將血液沾染到寢具並主動提出賠償清潔費時，她都會說不用，因為能理解「女生月經來的確很不舒服又不便」。她又認為將用過的衛生用品丟到垃圾桶「是最基本的常識」，但是次的客人「蓄意」將衛生棉丟在床上，十分侮辱及不尊重清潔員。樓主遂追問對方把衛生巾留在床上的事，「他避而不談，然後開始咄咄逼人表示打電話過去是要告他嗎？」，她明白對方不會承擔責任，故又聯絡Agoda詢問是否能將客人列入黑名單。

公司回覆指現時沒有相關機制，但如果對方想再人住，業者可以拒絕。不過，樓主認為對方只要換個帳號申請即可，而且客人可以評價住宿體驗，但旅宿業者卻無法評價客人，直言這對旅宿業者非常沒有保障，「他可以拍拍屁股走人，評價1顆星說業者態度不好，繼續到下一間民宿及飯店做同樣的行為，但業者只能摸摸鼻子自認倒霉」。

公司回覆指現時沒有相關「旅客黑名單」機制，但如果對方想再申請人住，業者可以拒絕。（FB圖片）

樓主忿忿不平，遂發文表示準備提案有關黑名單的機制，以免更多旅宿業者受害。而事後她亦更新指民宿老闆不打算提告求償，而被弄髒的床單、被套已經丟棄，床墊亦已清潔乾淨；至於客人就仍然處於無法聯繫狀態，「手機都是響一聲進入語音信箱」。

不少網民看完照片都表示「震驚」，又批評夫婦行為惡劣，「好噁喔」、「他還要求要安靜乾淨欸，笑死人！」、「沾成這樣已經算是蓄意了吧～難不成是眼瞎，實在太惡質！」、「在他們身上完全詮釋了『失德敗行』四個字，不配稱作人類。」

（●【爆料公社】●）