美女入住景觀旅館過新年　驚見牆貼「隱形胸圍」　換房後續更離譜

新年出遊換來一肚氣！台灣有美貌女生過年入住高雄1間觀景旅館，未料一開房門見到牆上黏着1個隱形胸圍（NuBra ／缽仔糕），其中一邊罩杯堅定貼在牆身裝飾木板，而且床單還有些黑黑黃黃污漬，明顯無洗。她要求換房後，店方安排她入住滿是煙味又多蚊的房間，還提供電蚊拍，結果變成拍蚊之旅。牆貼缽仔糕畫面震撼網民，笑言旅館很多時是有人入住「尋歡」，「剛剛應該有一番激戰」，惟也有人留言可能是裝置藝術。



女生入房驚見牆上黏上一個隱形胸圍。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

台媒報道，當地1名美貌女生日前在facebook群組「爆料公社」發文，她趁過年入住高雄的旅館，見網上評價不錯，而且離嫲嫲家近較為方便才入住，未料一入房就見到「奇景」，牆上竟黏着1個肉色隱形胸圍，床單還有黑黑黃黃一點點，「很明顯沒洗床單」。照片所見，隱形胸圍位於梳化上方，其中一邊罩杯仍緊緊黏在牆身裝飾木板上，另一邊則甩出來，但木板上仍保留曾經緊緊黏過的罩杯痕。

女生即要求換房，館方一度說已無房間，直至她們要求退房才願意更換。結果換了另一間「煙味超級重，味道超難聞！還有房間蚊子一堆，起碼6至10隻有吧！不誇張！」。她再向職員反映，對方解釋景觀住宅一定會有蚊，可以提供電蚊拍，「重點景觀住宿一點也沒有景觀的感覺」，原本想休息放鬆，但後來「根本不用睡覺打蚊子就飽了吧」，大呻過年入住既驚嚇又疲勞，感受極差。

網民焦點全集中在牆上胸圍，笑言「剛剛應該有一番激戰」、「罩罩的主人一定經歷過很激烈的事」、「好嗨欸，內衣直接脫掉往上甩，剛好黏着」，提醒「有錢就不要住汽車旅館，那是X砲用的」。

有留言爆笑稱女生是誤會了，「說不定是人家裝置藝術」、「那是矽膠床頭靠墊吧」、「忘記帶走還是贈送的呢？」、「帶回家當護膝用」」。不過，有留言指房間明顯沒有整理好，館方責無旁貸，「說髒就算了，還留隱形胸罩，這一看就知道房務沒打掃啊。這樣還把房給你們」。

（綜合）