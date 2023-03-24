保險公司要求業績差員工互摑：建立進取團隊　目擊者：全場呆晒

面對上司的無理要求，打工仔要勇於說不！有保險公司員工網上發文，分享公司的奇特文化，指日前參加公司周年晚宴，其間有表演內容提及要建立進取的團隊，上司竟要求10多名業績表現差的員工兩人一組當眾互摑。帖文引起嘩然，有網民直言，「佢哋又真係摑先係大問題」、「打份工，唔使搞成咁掛」、「哪間保險公司呀！若果係我買嗰間就即刻取消佢間公司保單！」。



有打工仔於網上發文表示，有保險公司要求10多名業績差的員工於周年晚宴上，分成兩人一組互摑。（《那個男人的記憶法》劇照）

該打工仔投稿至fb專頁「奴工處」，憶述事發當晚為公司周年晚宴，其中有表演環節的內容令他感到非常不解，指10多名業績表現差的員工竟齊齊上台，兩人一組當眾互摑，「台下所有人睇到呆晒」，他更憂慮：「唔知咁做係咪犯法呢？」

有網民留言指出，該環節根本是當眾侮辱員工而非表演，「未必犯法，但onX係一定」、「成單嘢好邪教feel」、「注意看，這間公司太狠啦，竟然將員工當成玩具一樣玩」、「咁傷唔傷要claim返醫療？」。

甚至有網民嘲諷互摑員工奴性重，對上司言聽計從，「佢哋會話：感謝公司給予我進步的機會、機會是給予勇於走出第一步的人、離開舒適圈」、「咁叫佢哋互捅一刀，又真係會照做？」、「下次會玩跪地遊街」。

投稿者憶述，「台下所有人睇到呆晒」，他憂慮「唔知咁做係咪犯法呢？」。（《溏心風暴之家好月圓》劇照）

有網民則認為事態嚴重，應立即報告勞工處及辭職，「如果現實真係遇到呢啲情況，勞工處見」、「即刻搵工，唔好諗」、「如果係我死都唔摑，即場炒X我囉」。

也有網民質疑事件可信性，「堅定流，咁癲？」、「有啲流流地感覺」、「唔拍片，你講咩都得啦」。