奇葩面試！公司招聘問卷狂問性生活　男子嚇呆　原因其實超正經

見工前要提前準備面試問題是常識吧，但面對這麼「奇葩的見工問題」又該如何入手呢？南京有1名男子日前見工面試時，被要求完成一份問卷調查，但是，問卷內容竟涉及男子的性生活，令他直呼「被冒犯了」。而事實上該份問卷的原型為「明尼蘇達多項人格問卷」，自首次出版至今已有80年！



江蘇南京的齊先生見工面試時，被要求完成一份問卷調查，但是由於內容竟涉及他的性生洽，令他直呼「被冒犯了」。（《拇指視頻》微博影片截圖）

根據《拇指視頻》報道，2月16日，江蘇南京的齊先生因為剛畢業要找工作，便前往當地某公司見工面試，其間，對方要求他填寫1份「明尼蘇達多相個性測驗表」。然而，問卷內容卻有不少問及他的性生活。齊先生表示在作答的過程中，他覺得題目比較離譜，「有點被冒犯到，為什麼公司在招聘時會問這麼隱私的問題」，但齊先生迫於無奈，最後還是完成了。

問卷中涉及性行為的題目包括「我從未有過正常的性生活。」、「我從沒有放縱自己發生過任何不正常的性行為。」、「我的性生活是滿意的。」、「我從來沒有因為我的性方面的行為而遇到麻煩。」等等。（《拇指視頻》微博影片截圖）

從影片可見，問卷中涉及性行為的題目包括「我從未有過正常的性生活。」、「我從沒有放縱自己發生過任何不正常的性行為。」、「我的性生活是滿意的。」、「我從來沒有因為我的性方面的行為而遇到麻煩。」，以上均有「是、否、無法回答」3個答案選擇。另外還有一些難以理解的題目，「和我性別相同的人對我有強烈的吸引力。」、「我過去曾喜歡玩丟手帕的遊戲。」、「我身體某些部份常有像火燒、刺痛、蟲爬、麻木的感覺。」。

事件引起網民關注，不少人都高呼「震驚」，「這個問卷內容太奇怪了，問性生活，問是否喜歡丟手帕的遊戲？？制定的人到底想知道啥」、「只要不犯法，應該可以問。只是感覺用人單位很變態！」、「最近在南京找工作遇到一公司，問的問題都詭異得很，問我的房子是不是我自己的？我想說你要幹啥？！」。

問卷還有一些令網民直呼難以理解的題目，包括「和我性別相同的人對我有強烈的吸引力。」、「我過去曾喜歡玩丟手帕的遊戲。」等。（《拇指視頻》微博影片截圖）

雖然以上面試題目惹來爭議，但原來「大有來頭」！記者翻查資料，該份問卷原型為「明尼蘇達多項人格問卷」（MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory），是由心理學家海瑟威（Starke R. Hathaway）和神經學家麥金利（JC McKinley）於1930年代在明尼蘇達大學開發的。該項調查於1943年首次出版，曾被用作評估精神病人的個人、社會以及行為層面的問題，後來經過多次調整，現已是全球最常用的心理健康領域人格問卷之一，亦成為不少企業就業前的篩選測試。

（拇指視頻）