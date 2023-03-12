公司設生理假！老闆月經全體員工再放多3日　網民勁羨慕：請人？

不少女士都很害怕每月痛不欲生的「大姨媽」來到，若有生理假是天大喜訊！近日內地有公司的政策獲讚人性化，因為老闆不只為員工設立每月3日生理假，而且老闆每月來經時，全體員工更可一同放假3天。計算一下，若然員工的月事不和老闆相撞，1個月最多可有6日額外假期。不少有經痛的女士紛紛表示羨慕，更好奇該公司還需不需要請人。



內地有公司老闆不只為員工設立每月3日的生理假，而且老闆每月來經時，全體員工更可一同放假3天，因而獲讚人性化。（網上影片截圖）

內媒報道，遼寧瀋陽有女子成立「帶薪生理假」的公司。據招聘網資料顯示，公司成立於2023年，員工年齡要求在28歲以下，不限學歷和性別，更列明女生每月可有3天生理假。另外老闆來經期間，全體員工亦可放假3天。

年輕老闆李女士表示，自從首次來經後「我生理期會痛經，吃了藥都站不起來」，深明女生若受經痛困擾，連正常活動都有困難，根本沒有辦法好好完成工作，認為「與其在那難受，不如讓她好好休息」，休息好才能更好完成工作，為公司創造更高的價值。

年輕老闆李女士曾深受痛經影響，設立有薪生理假是希望員工休息後能為公司創造更高價值。（網上影片截圖）

她補充剛出社會工作時，曾經因為痛經想請假，卻不獲上司諒解，所以當她創業時便下定決心要設立「帶薪生理假」的公司，更稱「覺得女生應有這個權利」。

這樣體恤員工的公司，不少網民都大讚人性化，「太吸引人了，招不招設計師？」、「每次大姨媽都得休息，真的不是矯情」、「只有女人才懂女人」、「這種公司不好找」；不過亦有人認為生理假不應被廣泛使用，憂會成為僱主考慮錄取與否的因素，使女性求職之路更加困難。

不過內地其實早就有「帶薪生理假」，員工只要經醫生判斷，確定是患有重度痛經及月經量過多，公司便可適當給予1至22天的休假。