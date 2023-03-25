荒誕！美國2囚犯牙刷挖洞成功越獄　食鬆餅露行蹤被捉返去坐監

囚犯越獄後竟然光明正大地去吃鬆餅？美國2名囚犯利用牙刷等工具，在獄中挖出通道越獄，然後在凌晨到連鎖美式鬆餅店吃鬆餅。由於警方已經公布2人照片，因此他們用餐時被人發現，隨後被警方拘捕帶回獄中繼續服刑。



美國紐波特紐斯監獄有2名囚犯「用牙刷及其他金屬物件」挖洞越獄，獄警發現後公布他們照片，並於翌日收到通報成功拘捕2人。（「Newport News Sheriff's Office」Twitter圖片）

綜合美國媒體報道，周一（20日）晚上，美國維珍尼亞州（Virginia）紐波特紐斯監獄（Newport News Jail）獄警在清點犯人時，發現2名囚犯失蹤，分別為36歲加爾薩（John M. Garza）及43歲尼莫（Arley V. Nemo）。獄警在他們牢房發現線索，發現2人「用牙刷及其他金屬物件」在牆壁挖了個洞，並成功於下午越獄。警方隨即在Twitter上公開2人照片，呼籲民眾注意。

加爾薩和尼莫在牆身挖了個洞後，將牆內未被固定好的鋼筋取出，再用鋼筋在牆上開洞，然後爬了出去。（「Newport News Sheriff's Office」Twitter圖片）

據了解，加爾薩和尼莫在牆身挖了個洞後，將牆內未被固定好的鋼筋取出，再用鋼筋在牆上開洞，然後爬了出去。他們越獄後，於翌日凌晨走到離監獄11.3公里外的連鎖鬆餅店用餐，店內職員發現2人身份於是悄悄報警，警方隨即出動逮捕他們。加爾薩和尼莫被重新押回獄中，「自由時間」僅9小時。

加爾薩曾被控藐視法庭、違反緩刑規定和缺席等罪名，自去年12月被拘留；而尼莫則因信用卡欺詐、盜竊、偽造、持有盜竊工具、重大盜竊、藐視法庭和違反緩刑等罪名，自去年10月被拘留。預計他們將因是次越獄被加刑。

而治安官稱加爾薩和尼莫利用了「建築設計的漏洞」越獄，目前治安官辦公室正審查設施的安全性，並會進行內部調查以防止類似事件再發生。

（綜合）