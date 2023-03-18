烤羊店雙羊越獄！隧道內迷路激似模型　老闆捉回承諾不殺當吉祥物

這麼可愛的模樣，真的不忍心吃掉牠們！較早前重慶有司機駕車經過隧道時，突然看到有2隻小羊，最初以為是模型，不料2隻羊忽然動起來，隨後其他司機報警，警員先將牠們帶回警局。烤羊店老闆其後趕至警局接羊，原來店內一共有3隻羊逃走，有1隻當場捉回，他受訪時笑笑口承諾不會宰殺2羊，會當吉祥物。得悉3羊出逃只有2隻成功，網民紛紛笑言「同情那隻逃不掉的」。



重慶男子駛經隧道時，看到有2隻小羊還以為是模型，不料忽然動起來。（網上影片截圖）

內媒報道，重慶1名男子開車駛經隧道時看到2隻「迷路」的小羊，影片所見，男子一度以為是模型，好奇下拍片，怎料牠們突然動起來。隨後其他司機報警，警察先將牠們帶回警局。

後來發現，原來牠們是炸羊店走失的小羊，老闆發現羊蹤，連夜駕寶馬名車去警局接羊。老闆受訪時透露，2隻羊由店內逃走，原本一共有3隻出逃，但其中1隻被店員當場捉回，如今2隻小羊失而復得，他笑笑口說「這兩隻羊不殺了，留着當吉祥物」，牠們更在網上爆紅。

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小羊逃出生天又被捉回，網友指牠們下場極幸運，但「同情那隻逃不掉的」、「沒跑掉的，怕是已經上桌了」、「靠自己改變了命運」、「好可愛，想養兩隻」；亦有人表示突然想吃羊肉，「只有我在意烤羊肉店的羊是現宰的」。