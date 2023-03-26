3歲女首天上學即逃學！原來藏心酸原因　校園安保問題成疑引憂慮

真人版逃學威龍上演！近日馬來西亞就有幼稚園學童因為太過想念爸爸，所以當爸爸送她上學離開後，她趁無人時竟然走到學校操場，試圖攀過圍欄離開，不過幸好被老師和保安及時發現，「逃學」計劃因而失敗告終。事後母親在社交平台分享女兒「逃學」片段，網民大讚女童可愛，望家長能為她保留片段作回憶；亦有人質疑學校的保安系統未夠完善。



馬來西亞有幼稚園學童因為太過想念爸爸，所以當爸爸送她上學後，便趁無人注意試圖攀過圍欄逃學，幸好被老師保安發現，「逃學」計劃因而失敗告終。（FB影片截圖）

據外媒報道，馬來西亞1名3歲女童首日到幼稚園上學就趁無人注意時，試圖越過校門欄杆逃學。從圖片可見，女童先走到學校操場並環顧四周，假裝玩耍，確定沒有人後就開始從校門的縫隙爬過欄杆，企圖逃學。

雖然圍欄不算高，但女童橫跨時差點跌倒，所幸她用手按住地面，故未有受傷。不過當她成功逃出學校欄杆後，隨即被老師和保安發現，他們立刻上前阻止，最後及時將女童抱回學校課室，「逃學」計劃因此失敗告終。

女童媽媽Norsahila Hashim事後在FB發布女童嘗試逃學片段，並指其次女艾琳一向比較黏父親，所以當丈夫送她上學並且離開後，她便想偷偷從學校偷走，相信她「逃學」就是為了去找爸爸。

有看過短片的網友都讚揚女童可愛勇敢，並希望其母能為她保留相關片段以作回憶，有人更分享從前逃學事件。不過同時有留言擔憂學校保安系統未夠完善，認為校方必須提升校門安全，以免同類事件再次發生。