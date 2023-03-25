工友清理山坡竟掟垃圾桶落行人路　港男嬲爆公審惹議　路政署回應

清理山坡垃圾應該怎辦？有港男昨午（24日）上傳影片，拍到有路政署工人在筲箕灣清理坡道垃圾時，用丟垃圾落坡的方式，不停將垃圾桶等大型物件掟落下方行人路及馬路，批評做法危險。不過，網民一面倒認為工友做法無問題，下方馬路亦有人維持交通安全，最重要是「唔掉落嚟點清啲垃圾」，不可能逐件揹起行狹窄的樓梯下山。



路政署回覆《香港01》表示，早前接獲公眾投訴，指該處斜坡被非法霸佔，已聯同地政總署採取聯合清理行動。對於承建商人員疑未遵照工作指引進行清理，署方會嚴肅跟進，已要求承建商提交報告，亦已責成承建商採取妥善措施。



有網民上傳影片，拍到有路政署工人清理山坡時，將垃圾直接丟落行人路。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發帖，指3月24日上午10時45分，在筲箕灣阿公岩道明華大廈A座對面，發現有路政署工人正清理山坡上的垃圾。片段所見，兩名工人在坡道上直接將垃圾掟向行人路，地上已有大量雜物，包括大型綠色垃圾桶，之後「山泥傾瀉式」將垃圾丟落行人路及馬路。鄰近馬路有車輛駛經，有名穿反光衣工人走出馬路看顧雜物。另有照片拍到垃圾被貨車載走。

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拍片者批評路政署人員「 咁X樣丟啲嘢落山坡，丟到馬路都有」，用車輛封路但又沒有圍封，做法太危險，即使清理大量垃圾也不應貪方便，「丟到你嗰時睇吓你係唔係咁講」、「啲垃圾求X其掉落街就得啦，使X要垃圾房垃圾桶垃圾袋啊」。

不過，網民一面倒認為工友做法無問題，地面已有工人示意其他道路使用者行對面馬路，而且丟落山坡也是無奈之舉，「如果佢唔掉落嚟點清啲垃圾」、「唔掉落嚟唔通孭落嚟？」、「人哋咪執緊走啲垃圾囉，唔通搵直升機運走？」。

有留言耐心解釋，難以在極細極窄範圍「慢慢行樓梯將垃圾搬到底」，「做得呢啲唔會有後生，就算後生你敢唔敢孭落山？如果唔清，大雨衝晒落嚟撞到人撞到車又係外判食，然後又係呢班老人家擋災」。

許多網民指工友只是在清理垃圾，事後亦有照片拍到署方用貨車將垃圾運走。有人惡言相向，批評拍片的人「食飽無屎痾，我講拍片條友」、「樓主呢啲正義X，世界和平真係靠X晒你」，應親身示範如何將垃圾搬到地面。

路政署回覆《香港01》表示，日前收到公眾投訴，指署方轄下位於筲箕灣阿公岩道、編號11SE-B/C88的登記斜坡被人非法霸佔。事件涉及非法佔用未批租政府土地，路政署聯同地政總署採取聯合清理行動，在地政總署張貼法定告示勒令有關人士停止佔用政府土地的限期屆滿後，安排承建商於3月23日及24日到場協助清理仍佔用政府土地的物品。

就有市民於社交網站發表影片，顯示承建商人員懷疑未有遵照相關工作指引進行上述清理工作一事，本署會嚴肅跟進。路政署已要求承建商就事件提交報告，亦已責成承建商採取妥善措施，避免再次發生同類事件。此外，署方會將是次承建商施工欠妥的情況適當反映在其工作表現報告內。

（facebook「香港交通及突發事故報料區」）