倒垃圾有呢4個壞習慣就係窮人　聰明清潔工靠收垃圾發現致富關鍵

透過垃圾袋就能看出你是有錢人或窮人？



日本一名資深垃圾清潔員表示，從被丟出的垃圾就能推測住戶經濟狀況。

與窮人相比，有錢人家丟出的垃圾量較少，垃圾袋中也沒有看過零錢，代表買東西比較會精打細算，而窮人的垃圾袋都有4個特點，讓清潔員可以一眼分辨。

有錢人絕對不會丟這些東西 點圖看看瀧澤秀一從收垃圾經驗找到的致富關鍵：

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瀧澤秀一被封為日本「最有名的清潔員」，除了清潔工作外，也是一名搞笑藝人。

據日媒《週プレNEWS》報道，瀧澤秀一發現，窮人的垃圾袋經常會有零錢，他認為無論是否誤丟，都是不好的習慣，他從來沒有看過有錢人把錢扔掉，不管是多麼小筆的錢都不該浪費。

瀧澤秀一透露，窮人的垃圾袋中，常會塞滿便利店的泡麵、零食等包裝。他說，便利店賣的零食價格通常比超巿高，且窮人的垃圾袋，大多是便利店收費塑膠袋，由此可見丟的人毫無省錢的規劃。

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此外，窮人還有一個壞習慣，就是垃圾總是堆很久才清掉，他甚至看過10袋以上的狀況，平常不整理家裡，也是貧窮的象徵之一。

瀧澤秀一指出，有錢人的垃圾袋中幾乎不曾出現零錢，垃圾量也比較少，即便有錢買東西依然精打細算，不像窮人容易因為特價而衝動購物，結果浪費錢又佔空間。

他說，為了讓自己更有錢，決定嘗試模仿有錢人倒垃圾，努力做到垃圾減量，他從「買適合自己的東西」開始做起，因為越便宜的東西越容易被扔掉。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：倒垃圾有4個壞習慣就是窮人！資深清潔員從收垃圾的經驗，找到普通人難以致富的關鍵】