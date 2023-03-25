Anson Lo拉二胡公仔瘋傳　似淘寶貨網民嘲如紙紮祭品　真相是…

人紅是非多！多粉絲自然會多黑粉（haters）。近日有網民發帖上傳一款名為「ERHU（二胡）ANSON LO」的玩具，顯示穿唐裝的Mirror成員Anson Lo盧瀚霆造型公仔在拉二胡，簡體字介紹稱上可拉奏3曲，直銷價14.5元，相信是在淘寶網發售。網民嘲該款產品如紙紮祭品，又笑問：「又話紅唔過羅湖嘅？」

不過，圖片經網上搜尋後，相信該公仔原型是無錫著名民間音樂家「瞎子阿炳」，並沒有Anson Lo造型，而網傳的產品圖片亦破綻處處，相信是被人改圖惡搞。



網傳Anson Lo拉二胡的公仔，用簡體字寫上可聲控及會拉奏3曲。（fb群組「好fashion呀你」圖片）

facebook群組「好fashion呀你」有人發帖，上傳名為「ERHU（二胡）ANSON LO」的公仔，穿上唐裝演奏二胡，下面以簡體字寫上「直銷價14.50元聲控會拉三首二胡經典」，該網民寫道：「笑死我，想問邊度有得買？」

圖片隨即被瘋傳，網民笑言公仔整得神似，一看就認出是Anson Lo盧瀚霆，「因乜解究咁多樂器唔揀係要整個拉二胡嘅？」、「應援必備」，因產品是用簡體字，有人質疑「又話紅唔過羅湖嘅？」。甚至有人指產品似紙紮祭品，「勁，進軍殯儀業」。

不過，該圖片原來是惡搞改圖，原始圖片是內地一款兒童玩具「瞎子阿炳唐裝小男孩娃娃聲控玩具」，除了公仔樣子和名字，其餘細節都一樣，而「ERHU ANSON LO」的改圖，盒側面跟「瞎子阿炳」的淘寶圖一樣，可見有許多破綻顯示是惡搞圖，疑有「黑粉」改圖諷刺Anson Lo「拉二胡」。

Mirror成員Anson Lo盧瀚霆去年為鄭欣宜和音片段在網上瘋傳，被網民笑歌聲似「拉二胡」。（資料圖片）

事緣去年11月Anson Lo和鄭欣宜合作，於亞博舉行《拉闊音樂會神の拉闊鄭欣宜x 盧瀚霆》演唱會，兩人演唱《青春頒》時，網上瘋傳Anson Lo為鄭欣宜和音片段，被黑紛稱歌聲似「拉二胡」，同時有大量粉絲為Anson Lo護航，指他當晚表現極好。其後有人惡搞改圖，稱Anson Lo發出「真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡，我不知道是誰發起的，但真的夠了」的IG Story。

瞎子阿炳是無錫著名民間音樂家。（維基公有領域圖片）

而瞎子阿炳是無錫著名民間音樂家，從小受父親嚴格訓練演奏琵琶、二胡等樂器，約1928年失明後，才被稱作瞎子阿炳或盲炳，他一生坎坷，甚至有內地網民將他比喻作「中國版貝多芬」，直至中央音樂學院教授楊蔭瀏、曹安和為他錄製二胡及琵琶曲目，他的名字才漸漸響徹全國，二胡名作包括《二泉映月》、《聽松》、《寒春風曲》。

（綜合）