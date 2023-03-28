離譜！港媽逼阿女着未乾透校服　港爸批做法錯1原因反惹網民怒插

常聽說一句「生仔要考牌」，育兒方式人人不同，有網民大呻女兒的校服因為天氣潮濕難以曬乾，老婆僅簡單用風筒嘗試吹乾，便讓女兒穿上，「阿女都吵話件衫濕着唔到，但老婆都唔理」。事件引來不少網民討論，指出雖然老婆有錯，但更錯的是樓主寧願上網公審另一半也沒幫忙，「你有冇一齊諗吓辦法而唔係上嚟話佢」。



丈夫大呻女兒的校服因為天氣潮濕難以曬乾，老婆僅簡單用風筒嘗試吹乾，便讓女兒穿上。（《寶寶大過天》劇照）

該網民於連登討論區撰文，表示近日天氣潮濕，女兒的2套校服也拿去洗卻未能曬乾，結果老婆在早上被迫用風筒盡量吹乾，然後叫女兒更換，「今朝老婆就好努力咁用風筒吹乾阿女套校服。但用風筒吹一陣，又點會乾呀」。樓主續批評老婆做法，「着住件濕嘅衫返學咪好容易凍親？老婆又唔拎套體育服畀阿女着，返到學校俾班咸濕仔睇晒啦」。

網民紛紛留言「圍攻」樓主，力撐老婆作為人母已盡力解決問題，但樓主卻只在網上說怨言，「唔幫手仲批鬥老婆，老竇係醒就買多套換啦」、「有閒錢就買部乾衣機，冇就一係開冷氣掛入房」、「男人老狗唔識解決問題，走嚟上網唱老婆」。

亦有網民討論發現買校服的數量像是學校不成文規定，「點解一定係兩套，畀着係我實買多1至2套」、「諗起由細到大都係得2套，如果唔乾阿媽就搵體育衫畀我着」、「2套校服其實唔夠」。

（連登討論區）