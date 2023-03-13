港媽4大2小飲茶叫6人位　被要求付6人茶錢竟批：BB未夠1歲都計？

飲茶是不少一家大細周末的熱門家庭活動，有港媽日前發文，指與3名家人及2名年幼子女到太子一酒樓飲茶，取籌時按實際人數「撳飛6位」，至入座時經理告知需要付足6位茶錢，令她感驚訝及不滿，質疑「BB未夠1歲都要收茶位咩？」，遂發文向網民講述經歷抱怨。帖文引來網民討論，有人批評港媽無理取鬧，「想坐張枱大啲，但係唔想畀錢」，但亦有人認為酒樓處理方式有商榷之處，「安排返張4人枱畀佢，而唔係要佢重新等位」。



有港媽日前發文，指與3名家人及2名年幼子女到太子一酒樓飲茶，取籌時按實際人數「撳飛6位」，至入座時經理告知港媽需要付足6位茶錢，令她感驚訝及不滿。（fb「沙田之友」圖片）

「唔知大家有冇遇到過咁情況？」該名港媽日前於facebook群組發文，指昨日（12日）周日家庭日，一家大細到太子一酒樓飲茶，等位時按實際人數「4大2小」取籌。至入座時港媽獲經理告知，由於她獲安排了6人座位，因此結賬時需要按人數付足6人茶錢，否則她與家人便要重新等位。

港媽聞言感到驚訝，認為同行2名幼童未必會享用茗茶或點心，遂即時反問：「BB未夠1歲都要收茶位咩？」這時經理堅持，稱「如果BB唔計茶位，你哋出面再等叫飛」，意指若幼童不付茶錢，他們便不能佔用6人桌，需改為安排4人座位，令港媽非常不滿，「我就問『咁點解叫咗飛攞咗位坐低咗，因為BB唔計茶位而要起身再等過』」，只好發文向網民大呻，同時公開酒樓名稱及經理的相片及姓氏。

港媽入座時被告知2名幼童亦需付茶錢，感到驚訝又不滿，遂發文向網民講述經歷抱怨。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民質疑港媽的帖文屬意圖公審，批評她是無理取鬧的「西客」，「幾多個人收幾多茶錢，除非手抱B，好難話茶樓收你錢，你自己撳飛撳6個人，人哋跟返手續做」、「想坐張枱大啲，但係唔想畀錢」、「要人哋唔計你茶位，一開始你就應該坐4人枱拎飛拎4個大人嘛，又係啲着數拎到盡博大霧嘅人，貪心不足蛇吞象」。

不過也有網民認為，酒樓方面的處理方法有商榷空間，「咁茶樓又真係解釋得唔係咁好，應該講明佔一個位置嘅無論係乜嘢歲數都要計一個茶位錢」、「其實人哋都唔一定想坐咁大張枱，問題係等又等咗咁耐，又入去準備坐低先叫人出去再等過又係唔識做嘅」、「而家出街食要預咗冇情講，啲人同規矩好多時好冇人情味」。