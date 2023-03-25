暴雨｜天文台發黃雨警告或落冰雹　網民熱議：我呢到一滴雨都冇

天文台於今午（25日）12時20分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台亦預料本港在短期內可能受冰雹影響，及將有猛烈陣風吹襲，呼籲如身處室外，要立刻到安全地方躲避。

天文台今年首發黃雨警告引來網民關注，有人無奈嘆道「星期六日落雨好無mood（心情）」，也有網民分享自己身處的區分未見有雨，「吓，我呢度一滴雨都冇喎」、「由元朗一直出到九龍，一滴雨都冇」，有網民則說，「西貢超大雨」。



天文台於今午（25日）12時20分發出黃色暴雨警告信號。（「香港天文台」網頁圖片）

天文台提醒，一些低窪地帶及排水欠佳地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當預防措施。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。天文台亦於今午1時15分發出雷暴警告，有效時間至今午3時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。

天文台今年發出的第一個黃雨警告引來網民關注，有人無奈嘆道「星期六日落雨好無mood（心情）」。（資料圖片）

香港迎來狂風暴雨惹起網民熱議，有人指出，「一滴雨都無」、「元朗聽到雷聲，但未有雨」、「七八點成個天黑晒以為大雨，誰知轉頭又天朗氣清」、「葵青荃灣無雨，邊區大雨中？」。不過也有網民說「屯門已落緊雨」、「馬鞍山有雨」。

由於天文台總部於今明兩日（25至26日）舉行開放日，有網民無奈地指「開放日喜迎暴雨」，有網民擔心行山人士未必接收到黃雨及雷暴訊息，「行山友是否接收到？」。