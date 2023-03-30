「絕美」知名情侶博主合照曬恩愛　拍拖1年前後變化超大嚇親網民

「幸福」原來不止是一起變老，還有一起變肥？日前，內地有「知名情感博主」在網上分享自己與戀人拍拖1年前後對比，大曬恩愛，只見兩人原本都較瘦，但短短1年就已經長胖了不少，嚇到了不少網民，更有人表示「怎麼可以胖得連五官都變了」、「鼻子都胖起來是什麼魔法」、「第一次感覺幸虧我單身」。



在微博上有超過1200萬粉絲的知名情感博主「城南郵局」在網上分享拍拖1年的前後對比，只見原本清秀可人的2人拍拖後都長胖了不少。（「城南郵局」微博圖片）

在微博上有超過1200萬粉絲的知名情感博主「城南郵局」日前發布帖文，並附上1組照片，標明是「情侶戀愛1年後的變化」。從照片可見，2人原先都是清秀可人、體形偏瘦，但1年後各自都長胖不少，和之前相比可說是「判若兩人」，只能從五官看到昔日影子，不過笑容仍是洋溢着幸福。

博主稱，「剛在一起時：男帥女美，有點小拘謹；一年後：沒有什麼妝髮，不講究什麼表情和角度。頭靠着頭，同時露出鬆弛的微笑」，並表示手機相簿裏有些情侶合照雖然不是最好看，但總捨不得刪，因為回看就會感受到「拍攝當時綿綿的快樂」。

博主拍拖1年後「幸福肥」，變化嚇到了不少網民。（「城南郵局」微博圖片）

由於他們變化實在太大，發文短短2日就已經有4.6萬人點讚，不少網民都留言表示震驚，「這是胖了多少圈啊」、「你哪位啊」、「幸福真的會一起肥，如果兩個人不喜歡鍛煉的話」、「肉眼可見的圓了好多啊，這根本是四個人」。也有人打趣道「只有眼鏡還是那個眼鏡」、「你們四個是怎麼認識的」、「還是不談戀愛好，談戀愛前多好看」。

（城南郵局）