悲劇！夫婦爭執躁父怒極捏死2歲女　妻視像目擊過程勸阻不果崩潰

美國德州一對夫婦發生爭執最後釀成家庭悲劇！1名父親帶同2歲女兒到妻子工作的地方，夫婦因事發生激烈爭執，父親帶走女兒，並全程與妻子視像通話。沒料通話期間，該父親懷疑曾以硬物襲擊女兒，其後更氣憤得捏死女兒，目擊整個過程的妻子大驚，不停勸止丈夫但不成功，最終女兒證實死亡。



綜合外媒報道，居於德州的25歲男子弗拉納根（Deontray Flanagan）本月20日從托兒中心接走2歲女兒後，前往妻子沃森（Kairsten Watson）工作的超市，期間弗拉納根跟妻子發生激烈爭執，當時他搶走了沃森的其中一部手機，並帶同孩子離開超市。

沃森情急下只好報警，在警方追捕弗拉納根時，她全程用手機與弗拉納根視像通話溝通。她憶述在電話中看到崩潰的一幕，「血流披面的女兒躺在老公的大腿上大力喘氣，但他卻用手臂緊緊掐住女兒的脖子」。沃森指，事發時弗拉納根激動地對她說，「就是妳讓我做的，妳只關心小孩」，她極之驚慌，只能勸阻丈夫「請你停下來，這是你的女兒！」，可是未能成功制止悲劇發生。

控方文件指弗拉納根曾用鈍器擊打女兒，並掐死了她，控方將會提出更嚴重的指控。（影片截圖）

警方其後包圍弗拉納根的車輛，將2歲孩子緊急送院，惟她最終不治。控方文件指弗拉納根曾用鈍器擊打女兒，並掐死了她，將會提出更嚴重的指控，並將他的保釋金調高至200萬美元（約1.567萬港元）。