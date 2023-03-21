信因果不殺生！婆婆家養過百隻肥老鼠　惡臭兼吱吱叫　鄰居勁困擾

貓咪一樣大的老鼠已夠嚇人，還要出現上百隻！近日台南有名60歲婆婆聲稱信因果論，堅持不殺生，不但喂飼流浪貓，還在家喂養老鼠，以致牠們營養滿滿，肥大如貓，造成環境惡臭之餘，夜間的吱吱叫聲更嚴重影響鄰居，「老鼠大軍」甚至跑到牆外，讓附近居民深受困擾。附近居民深受其害，向多個部門反映無果，至近日相關部門終於積極介入，除限定婆婆限期內改善環境、提供老鼠藥供民眾使用，還會動用航拍機搜證，若發現環境髒亂情況，將依法提告。



台南有婦女因深信因果論，堅持不殺生，不但喂飼流浪貓，還在家喂養老鼠，讓附近居民深受困擾。（網上影片截圖）

台媒報道，台南有社區深受老鼠問題困擾。該區里長（村長）陳信祿表示，1名60歲的婦女半年前獨自搬到他們的小區，平日早出晚歸，為人十分低調。婦女之前飼養的貓咪因為咬壞鄰居摩托車的腳墊，曾被投訴，如今家裏還有過百隻老鼠出沒，「有的甚至像貓一樣大」，使其他住戶恐懼不已，紛紛向他反映苦況。

陳村長指約有20戶鄰居曾多次要求該婦女處理老鼠問題，她卻以「不會殺生，會有因果」理由拒絕，鄰居只好拍下老鼠成群出沒在婦人家牆上的影片，向他投訴。

鼠群不只長得肥大，甚至爬到外牆，毫不懼怕人類。（網上影片截圖）

該名女士其實是戶主的妹妹，村長向其大哥反映鄰居憂慮後，曾放置老鼠藥，卻因數量太多，效果並不顯著，亦有要求該女士於2月28日前搬走，但她不願搬離。陳表示，過去半年他先後向公所（市政府）、環保局、衞生局等反映，但因為她是在家中養老鼠，這些機構都不能介入私人住宅問題，衞生局亦只能在發生疾病時介入，讓他覺得投訴無門。

現時鼠群不只長得肥大，甚至爬到外牆，毫不懼怕人類。婦女的大哥已要求她在4月1日前搬離住處，雖然不知婦女會否搬走，但陳村長只希望政府相關機構能主動介入並解決問題，以免區內的居民繼續飽受鼠患之苦。

近日當地部門終於積極介入，台灣公視報道，台南市衞生局疾管科長林曉玫指，依《傳染病防治法》第25條規定，若屋主未能在限期前改善，將罰款3000元以上、1.5萬元以下台幣罰款。台南市環保局清管科科長潘寶淑亦表示，環保局提供了老鼠藥，已請里長勸說民眾加強使用，「那也在今天（17日）下午會出動空拍機（航拍機），針對她的屋頂以及陽台，如果有發現環境髒亂情況，將依法告發」。該名婦人未作回應。