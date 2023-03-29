「單」姓父改特別名　淡定女掛號被廣播狂叫錯名　尷尬到習以為常

喜劇藝人周星馳其中一個著名電視劇角色就是何金水，但其實角色真正姓名是「何鑫淼（粵音「陰渺」）」，由於不多人懂得正確讀音，所以何鑫淼一直被叫錯名字。現實中出現類似情節，內地1名女版「何鑫淼」近日到醫院拍下自己被叫號時，因系統不具備識別多音字功能，所以透過廣播叫錯其名字的情況。原來她全名叫「單單單」，粵音「善丹丹」，但卻被讀成「丹丹丹」，在場其他人聽到「單單單（粵音「丹丹丹」）」都感到錯愕，但女版「何鑫淼」已經困擾到習以為常。



事主本月24日在北京一間醫院掛號，機器將她誤叫「單單單」（普通話拼音dān dāndān），並非正確讀音「單單單」（shàn dāndān）。（新浪新聞影片截圖）

女版「何鑫淼」本月24日在北京一間醫院掛號，機器將她誤叫成「單單單」（普通話拼音dān dāndān），並非正確讀音「單單單」（shàn dāndān）。她表示平日已經習慣別人讀錯名字，縱使經常有困擾，也沒有打算改名，全因這個名字是父親改的。由於她是家中孻女，得到爸爸寵愛，父親想為她取一個比較獨特名字，所以從姓氏「單」這個多音字着手，為女兒命名「單單單」，豈料由小到大為她造成困擾，但想到這個名字是爸爸用心為自己改，單單單也捨不得改掉，於是一直用到現在，「畢竟是父母留下來的東西，也不想改，會一直用着」。

影片引來不少網民熱議，有人指出叫號是電腦發聲，系統不具備識別多音字功能，叫錯很正常，亦有網民表示，單姓算是小眾，到了今天也有很多人讀錯。