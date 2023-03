《奇異女俠玩救宇宙》擁至少4譯名　台版《媽的多重宇宙》惹爭議

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)於第95屆奧斯卡頒獎典禮狂掃7個獎項,包括最佳原創劇本、最佳剪接、最佳女配角、最佳導演、最佳男配角、最佳女主角以及最佳電影,成為今屆大贏家,其中闊別大銀幕20年、再度演出的關繼威勇奪最佳男配角,是第二位華裔男演員獲得該殊榮。而楊紫瓊以大熱姿態獲得最佳女主角,成為首為華裔影后。

《奇異女俠玩救宇宙》於多個地區上映,內地、香港、台灣及新加坡各有譯名,其中台灣譯名《媽的多重宇宙》牽涉粗口同音,一度引起爭議,有網民認為該譯名抵死貼地,但亦有人明言受譯名意識影響,決定不入戲院觀看。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首次提名奧斯卡「最佳女主角」,便以大熱之姿封后,成為首位華裔影后。(奧斯卡直播截圖)

《奇異女俠玩救宇宙》由楊紫瓊及關繼威主演,是一部講述多元宇宙的電影,拍攝成本不高,但獲影迷欣賞叫好叫座,在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的好評曾達95%。

該片於多個地區亦有上映,英文片名《Everything Everywhere All at Once》本身意思為「到處也是同時發生的事」,分別被翻譯成至少4個中文譯名,包括香港的《奇異女俠玩救宇宙》、內地的《瞬息全宇宙》、新加坡的《天馬行空》,以及台灣的《媽的多重宇宙》。

《奇異女俠玩救宇宙》於多個地區上映,內地、香港、台灣及新加坡各有譯名。圖為《奇異女俠玩救宇宙》香港版電影海報。(資料圖片)

其中台灣譯名《媽的多重宇宙》曾於網絡引起爭議,該片名具有雙重意思,一是與俗語有關,可讀作「媽的!多重宇宙」,二則可理解為「媽媽的多重宇宙」。相關譯名曾引起網民討論,有人認為片名的翻譯抵死又貼地,大讚譯者「一名兩義」極具心思,令人單看片名已感受到劇情的奇幻及瘋狂。

不過也有相對保守的網民直言,由於該譯名意識粗俗,影響了對電影印象,「聽起來有點像罵人一樣」,因而決定不進戲院欣賞。亦有家長質疑相關譯名對年輕人或有不良影響,故不但自己不會欣賞,亦會勸子女避免觀看。