《奇異女俠玩救宇宙》擁至少4譯名　台版《媽的多重宇宙》惹爭議

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）於第95屆奧斯卡頒獎典禮狂掃7個獎項，包括最佳原創劇本、最佳剪接、最佳女配角、最佳導演、最佳男配角、最佳女主角以及最佳電影，成為今屆大贏家，其中闊別大銀幕20年、再度演出的關繼威勇奪最佳男配角，是第二位華裔男演員獲得該殊榮。而楊紫瓊以大熱姿態獲得最佳女主角，成為首為華裔影后。

《奇異女俠玩救宇宙》於多個地區上映，內地、香港、台灣及新加坡各有譯名，其中台灣譯名《媽的多重宇宙》牽涉粗口同音，一度引起爭議，有網民認為該譯名抵死貼地，但亦有人明言受譯名意識影響，決定不入戲院觀看。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首次提名奧斯卡「最佳女主角」，便以大熱之姿封后，成為首位華裔影后。（奧斯卡直播截圖）

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《奇異女俠玩救宇宙》由楊紫瓊及關繼威主演，是一部講述多元宇宙的電影，拍攝成本不高，但獲影迷欣賞叫好叫座，在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的好評曾達95%。

該片於多個地區亦有上映，英文片名《Everything Everywhere All at Once》本身意思為「到處也是同時發生的事」，分別被翻譯成至少4個中文譯名，包括香港的《奇異女俠玩救宇宙》、內地的《瞬息全宇宙》、新加坡的《天馬行空》，以及台灣的《媽的多重宇宙》。

《奇異女俠玩救宇宙》於多個地區上映，內地、香港、台灣及新加坡各有譯名。圖為《奇異女俠玩救宇宙》香港版電影海報。（資料圖片）

其中台灣譯名《媽的多重宇宙》曾於網絡引起爭議，該片名具有雙重意思，一是與俗語有關，可讀作「媽的！多重宇宙」，二則可理解為「媽媽的多重宇宙」。相關譯名曾引起網民討論，有人認為片名的翻譯抵死又貼地，大讚譯者「一名兩義」極具心思，令人單看片名已感受到劇情的奇幻及瘋狂。

不過也有相對保守的網民直言，由於該譯名意識粗俗，影響了對電影印象，「聽起來有點像罵人一樣」，因而決定不進戲院欣賞。亦有家長質疑相關譯名對年輕人或有不良影響，故不但自己不會欣賞，亦會勸子女避免觀看。