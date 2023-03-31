最猛凶宅39年26死　美女主播丈夫短租1年　目擊一事驚呼︰太恐怖

由於凶宅發生過命案，所以不少人租住單位時都會避之則吉，但因租金低於市價，仍吸引不少「手頭緊」人士選擇。台北市「最猛凶宅」錦新大樓39年來釀成26死，但仍然有人居住，當地一名「美女主播」日前在社交平台表示，在凶宅網瀏覽錦新大樓的出售單位資訊時，丈夫突插咀透露，當年從美國返台，由於錦新大樓單位每月租金比其他大廈單位便宜，加上交通方便，所以租住過一陣子，但令他感到恐怖的並非凶宅本身，反而是每次初一十五樓下都會有一堆年輕女生身穿旗袍，蹲住燒衣紙險些走光，這番言論令到「美女主播」不禁爆粗。



台北市錦新大樓號稱「最猛凶宅」。（Google地圖圖片）

台灣有「美女主播」之稱的劉芯彤昨日（27日）在facebook表示，在凶宅網見到有人放售知名凶宅錦新大樓1個兩房一廳的單位，面積大約400呎，開價578萬新台幣（約144萬港元），而且售屋資訊上直接寫明「這是間鬼屋」。

瀏覽期間，劉芯彤的丈夫突然插咀透露自己曾經住過錦新大樓，劉立即發揮主播追問精神了解。丈夫表示當年從美國返台，在台北接受第一份工作，由於台北套房都要一萬新台幣（約2500港元）起跳，錦新大樓租金只需8000新台幣（約2000港元），不但便宜，而且交通方便，甚至設有電梯，所以就租住錦新大樓。

劉芯彤追問丈夫當時「有遇到過什麼嗎？」，丈夫立即答有，憶述每次初一十五樓下都會有一堆人燒衣紙。劉芯彤遂再問「燒給什麼人的嗎？」，但丈夫反而轉移問題重點，「那些燒金紙的都是年輕女生。每一個都穿旗袍，旗袍開衩到我（劉芯彤丈夫）都能看到她們的大腿，而且她們都蹲着燒紙錢，高岔讓半個屁股都露出來。真的太恐怖了！」

丈夫答案令到劉芯彤不禁爆粗。（劉芯彤facebook圖片）

丈夫答案令到劉芯彤不禁「爆粗」說了一句「Fuxk！」，她笑言丈夫當年並非貪小便宜，可能覷準錦新大樓樓下有舞廳，所以才去「挑戰」住在人稱「最猛兇宅」的錦新大樓，事後丈夫則解釋，住了一年多都沒有遇過怪事。

錦新大樓位於台北市中山區新生北路，鄰近捷運中山國小站，地理位置佳，而且附近熱鬧繁華，但39年之內鬧出26條人命。錦新大樓的前身是一棟住商混合的大樓，名為「時代大飯店」，1984年因電線短路導致火警，300多人受困，最終釀成19人死亡，49人受傷。到了1986年，一名女子因感情問題而跳樓自殺，不慎壓死賣肉粽的小販，她自己則受輕傷；1996年，大樓疑遭縱火，導致2人死亡，61人受傷。

由於命案頻頻發生，大樓特意改名為「錦新大樓」，希望一改厄運，但2010年發生一宗情侶雙屍命案；到了2020年，更有一名女子前往錦新大樓跳樓。本月21日，一名40多歲女子從大樓頂樓墜落，當場死亡，一連串悲劇令到錦新大樓被冠上「最猛凶宅」稱號，甚至有人聲稱遇到靈異事件。