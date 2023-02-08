【鬼導航】慘被帶錯路仲去埋墳地　嬲到爆粗後竟聽到一把女聲回答

讓人毛骨悚然的詭異導航，讓她一路上膽戰心驚……



一名來自台灣的陳姓女網友於靈異公社分享聲稱是其真實遇過的恐怖經驗。她表示，有次開車去找朋友時，導航卻帶她走遠路，甚至讓她開到墳地，令她忍不住罵了句粗話，誰知更恐怖的事卻發生了。

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「我來說親身經驗的故事，前陣子遇到的迷路的詭異導航，故事是這樣的……每次『獨自』到永康找朋友、去特定朋友家，我的詭異導航就會帶我繞圈圈。第一次我不以為意；第二次朋友陪同我過去找；但這次第三次我真的毛骨悚然。」

「因為我車是屬於舊車裝藍牙接收器再靠FM調頻放歌用導航，那時候我在南區看完中醫一切都正常，準備又要去永康找朋友。半小時車程，我開了快一個小時，導航直接帶我繞遠路。我迷路之後，又引導我開到那種旁邊有墳墓的路，再開過去我朋友家。」

「嗯，這就算了。後面平安到朋友家待了一會，之後打算去朋友家附近的天公廟廟宇拜拜走走。那邊整路，調頻很不安穩，這也就算了；拜好想說去買甜品，然後送朋友回家，結果朋友東西掉在廟宇椅子上！我就又帶她回去拿她的東西，那時候時間約傍晚四、五點左右。我要開車去廟宇方那邊，要先經過產業道路，又經過交流道路口，要開一段路才能到。」

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「我前面有說那邊整路，調頻不安穩對吧？我聽歌聽到一半，就變古老的老歌……這你們可以說是調頻影響，但我就突然感覺很不舒服，也因為調頻很吵，所以就隨口罵了一句髒話：『X你Ｘ，ＸＸＸＸＸ喔！』結果音響調頻那邊就有個女生聲音清楚的回應我！祂說：『X！麥ＸＸ喔！（不要吵）』之後我就聽到一個男生在笑。」

「我跟我朋友對看傻眼，然後我趕快把朋友送回家之後，我就趕快開車回家。嗯！但我又被導航在永康那邊繞了一大圈，才上高速公路回到熟悉的家。」

貼文引起網民熱烈討論甚至分享相關經驗。「說到導航，我曾經有一次嘲笑導航字正腔圓聽起來很好笑，結果下一句就用正常腔調報路，嚇到我。」「這……太猛了。」「車子可以去大廟淨化一下比較安全。」「Ｘ，嚇死我了！」「會不會剛好被別人無線電的頻道干擾？」「嗯，去朋友家的路好好認一下啦！就可以不用靠導航。」

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「我有幾次從永康走中華東路接中華南路到南區，找賣家拿團購物品，熟悉的人都知道會路過某某地方。因為上班的關係只能晚上去，前幾次去都沒事，上次騎車去，拿了貨準備回家時，我居然走了反方向的路，騎到哪裡也搞不清楚。停在路邊發呆了一會兒，再拿手機出來重新確定回家的方向，總算是安全到家了。不過雖是如此，我還是沒感覺有什麼恐怖。」

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