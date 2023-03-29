港鐵座位驚見深黃液體！旁邊仲有紙巾　網民批恐怖：坐低前要留神

上車立即有位坐可能是大家的日常「小確幸」，但坐低前也要留神！有網民昨晚（28日）乘搭港鐵東鐵線時，發現車廂內其中1個座位竟出現一攤呈深黃色的「水氹」，旁邊更放有1張紙巾。不少網民看過相片也直呼誇張，紛紛估計深黃液體的真身，甚至懷疑有人於車上失禁或是「倒瀉可樂」，提醒一眾乘客坐下前要先檢查，並於車廂內注意衛生。



有網民周二晚（28日）乘搭港鐵東鐵線時，發現車廂內其中1個座位竟出現一攤呈深黃色的「水氹」，旁邊更放有1張紙巾。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

該網民昨晚（28日）於facebook群組發文，指近晚上8時在港鐵東鐵線大學站 往上水方向的車廂內發現惡心一幕，其中1個座位上竟出現一攤不明液體，他不禁形容「個潭春波蕩漾咁」，又提醒一眾乘客：「想坐低先留神！」

從樓主上載的相片可見，車廂內其中1個靠近車門旁玻璃的座位上出現一攤呈深黃色的液體，猶如一個小「水氹」，旁邊更放有1張紙巾，未知是否有人曾用作清潔。當時車廂內其他座位均坐滿乘客，唯獨涉事「水氹」座位及旁邊的座位無人坐下，1名女乘客則坐於隔一座位外。

事發時車廂內其他座位均坐滿乘客，唯獨涉事「水氹」座位及旁邊的座位無人坐下，1名女乘客則坐於隔一座位外。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

不少網民看過相片也希望得知液體「真身」，「又唔排除有些人會失禁」、「我諗得正面啲，係咪小朋友倒瀉可樂咋？」，又批評當事人未有妥善清潔便不顧而去，「沒有素質的垃圾」、「咁都得？一啲公德心都無」。

亦有人「錯重點」，直指願意坐在同一行座位的女子是「勇者」，擔心若液體為尿液或污水，有機會隨列車移動而濺到其他地方，「隔籬個女人仲咁鎮定坐喺度，唔驚流到過去呀？」、「阿姐真係咁有信心當架車落斜，攤尿唔會流動到佢度咩？」。