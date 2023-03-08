港鐵車廂男子撻打火機點煙　坐地噴煙極享受惹網民圍插　港鐵咁講

港鐵範圍內嚴禁吸煙，但網上昨日（7日）流傳1條影片，顯示當時車廂廣播稱「下一站深水埗」，1名男子卻坐在港鐵列車車廂地地下，公然用打火機撻出火苗，點煙後吞雲吐霧，表現得很享受。在車廂內吸煙的行為引來大批網民狠批，紛紛指出在車廂內吸煙十分危險，旁人應制止，甚至該立即拿水淋熄，「如我（網民）身上有樽水，一定淋佢！」港鐵發言人回覆查詢時表示，不清楚有關片段的來源、拍攝時間及地點，提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙，又呼籲乘客如發現相關情況，可聯絡港鐵職員作適切跟進。



一對男女坐在港鐵列車車廂地下，當中男子取出打火機燃點香煙。（facebook「長沙灣街坊」影片截圖）

facebook群組「長沙灣街坊」昨日（7日）上載照片和影片，聽到車廂播出廣播指「下一站深水埗」，顯示是港鐵荃灣線列車，當時一對男女坐在車廂地下，當中男子取出打火機，撻出火苗後燃點香煙，繼而用力地大啖大啖吸煙，一臉享受，表現得旁若無人；旁邊女子沒有理會其危險行為，而片中未見其他乘客或港鐵職員上前阻止。

帖文引來大批網民討論，紛紛炮轟片中男子危險行為，留言指「如我（網民）身上有樽水，一定淋佢！」、「有火種，淋水整熄佢唔該」、「咁X街」。有網民直言，如車廂內發生火警，煙火必定會危害列車或乘客安全，「港鐵範圍嚴禁吸煙係常識」、「呢種人一定要重罰」，有人質疑為何車廂內無人出聲或以行動制止吸煙行為，「如果我喺車廂內見到有人食煙，一定出聲同埋舉報佢，最少都要罰錢」。

港鐵發言人表示，不清楚有關片段的來源、拍攝時間及地點，提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙；同時呼籲乘客如發現相關情況，可聯絡港鐵職員作適切跟進。另外，根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元。如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員作適切跟進。