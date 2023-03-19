沙田站短褲男吸煙相瘋傳！坐月台咁樣歎住煲煙超離譜　港鐵咁回應

港鐵範圍內不准吸煙常識吧？本港網絡昨日（3月18日）瘋傳多張圖片，見到港鐵沙田站月台竟然有黑衣男子公然點燃香煙吸食，動作連貫自然，旁若無人。網民直斥黑衣男離譜，「無法無天」，「有錢都係任性」、「無規矩已慢慢成風氣」、「下次見到打電話搵職員啦」。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，根據《港鐵附例》，鐵路處所內禁止吸煙，最高可處罰款5,000元，提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙；如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員跟進。



港鐵沙田站月台竟然有黑衣男子公然點燃香煙吸食。（Facebook群組「沙田之友」）

有網民昨日（3月18日）於Facebook群組「沙田之友」上載多張照片，留言「沙田站幾時可以食煙㗎？」。

從樓主上載的照片見到，當時港鐵沙田站月台上有不少乘客正在等車，而該名穿黑衣短褲的壯男正獨自坐在座椅一旁，手上拿着已點燃香煙，邊吸食邊看手機，享受「一人之境」時光。

港鐵月台男子公然吸煙過程逐格睇▼▼▼

照片引來網民熱議，直斥黑衣男在港鐵範圍吸煙相當離譜，「有錢都係任性！」、「大聲話畀佢知唔食得煙」、「無規矩已慢慢成風氣」。也有網民認為見到相關情況，應通知港鐵職員處理，「下次見到打電話搵職員啦」、「通知車站職員啦，食到咁光明正大」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高可罰款5,000元。港鐵又提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙，如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員適切跟進。