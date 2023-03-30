港男狂數朋友庹縮婚禮8宗罪！用盡兄弟利市得咁多　新郎逐點反駁

雖說結婚是兩個人的事，但大喜日子牽涉多個儀式，實在需要一眾兄弟姊妹團幫忙才能順利完成。有港男近日於社交平台發文，狂數近日為好友擔任伴郎團的經歷，狠批友人夫婦非常庹縮將兄弟團「用到盡」，不但要求隨傳隨到，又只給予20元作為擔任司儀的「利市」，更疑「紅事當白事搞」，利用新娘家庭殯儀生意名義租用旅遊巴以節省成本。帖文引來網民瘋傳討論，不少人對新人行為感嘩然，認為兩人虧待伴郎伴娘團，但也有人質疑若是真正朋友，理應不會事後發文公審。



有港男近日於社交平台發文，狂數近日為好友擔任伴郎團的經歷，引來網民討論。（《香港愛情故事》劇照）

該名港男日前於社交平台發文大數為友人擔任婚禮兄弟團成員的經歷，相關限時動態被截圖上載至連登討論區，引來網民討論。該名港男指友人自求婚起已不願付出，籌備過程又要求多多但未有預早準備，至結婚當日不但安排混亂，更將他以及其他兄弟「用到盡」，令他大感憤怒，做好「unfriend（絕交）」準備，大數友人8宗罪：

1.求婚毫無計劃

港男指，友人要求他和其他朋友幫忙準備向女友求婚，惟到達場地後卻不願一起佈置，「話就一齊set，但你就咩都唔做就純癱咗喺張床」，甚至連安排拍片及求婚過程也毫無計劃，令他非常驚訝，「求婚求到你咁前衛，要人教你先識得單膝跪地求婚，我都真係第一次見」。

2.埋怨兄弟籌備不上心

從港男的帖文得知，他與其他兄弟團成員均為巴士司機，因此需要輪班工作，惟新郎卻埋怨他們對籌備工作不上心，批評兄弟團開會時沒有現身。港男反指對方要求不合理，又稱籌備會議根本沒有遷就他們的上班時間，「怪人唔上心，點解唔用teams（視像會議程式）開會？人哋揸緊巴士你叫人哋teams？你想人死早講吖嘛」。

港男指友人於婚禮前將行程不斷修改，卻沒有通知兄弟團，導致消息及安排混亂。（《人約離婚後》劇照）

3.結婚當日行程混亂

終於到了大喜日子，港男指友人事前將行程不斷修改，卻沒有通知兄弟團，導致消息及安排混亂，「我哋問你行程，你都唔知道個行程係點」。他指新郎於婚禮日前一晚訂了酒店房供他們休息，惟人數卻沒有算好，導致他半夜下班到達時需要「瞓浴缸」。他又批評對方將兄弟團「用到盡」，要求他們搬運物資及外賣，甚至連簡單幫忙也拒絕，「笨就搵足我哋，唔係收得你利市都大晒㗎！咩都我哋搬，幫手拎少少好輕嘅嘢都唔肯，落雨又唔肯幫我哋擔遮，全部隔岸觀火」。

4.要求兄弟隨傳隨到

由於安排混亂，港男指婚禮當日自己與其他兄弟也不清楚行程安排。他更指新郎不但沒有預留休息時間，更要求他們隨傳隨到，一時被要求「自己去搵嘢搞」，但又突然更改集合時間，部份兄弟甚至因而不滿想即時離開，「家陣我哋係咪醫生？on call 36小時？完全同條女零溝通，搵我哋嚟搞，幾個兄弟即刻想走」。

5.兄弟服裝質素低劣

港男又批評，新郎疑為節省開支，為兄弟團選了質素低劣的服裝，「真係人衰連條褲都衰過人，又話幫我哋租新郎衫$500好貴」，導致婚禮當日一眾兄弟極不舒適，「質地又衰過人，未夠一朝就壞不斷跌，瘦到成條排骨嘅都係咁，畀多少少錢搵間好啲嘅都唔得」。

港男指新郎不但沒有預留休息時間，更要求他們隨傳隨到，部份兄弟甚至因而不滿想即時離開。（《人約離婚後》劇照）

6.兄弟利市金額太低

港男指，雖然出於為朋友而答應擔任兄弟成員，但沒想到一對新人竟將他們「用到盡」，僅給予極低「友情價」的利市以作答謝，「女家畀$20，男家畀$100，作為司儀嘅我，女家再送多$20畀我，完美地形容『節儉』兩個字，X你我個宵夜仲要我倒貼$100出嚟啊！」。

7.新郎岳母辱罵兄弟

以為無償付出已是極限，港男沒想到婚禮當日竟要受氣，稱一對新人要求兄弟團幫忙搬外賣，「我哋攞完都唔知道原來嗰份嘢有我哋份」，最終導致部份食物沒有吃光。他指這時新娘母親竟「指住嚟X話我哋浪費食物」，令他非常不滿，「家陣我哋做錯啲乜嘢要俾你哋咁X？」。

8.紅事當白事籌辦

最令港男震驚的，是該對新人疑為節省成本，竟「將紅事當白事搞」。他指早已得知女家經營殯儀業生意，沒料兩人不但沒租花車，更以殯儀生意的名義租用旅遊巴，「俾個司機問我哋究竟呢單係紅事定白事，真係大吉利是，百無禁忌。人哋個個結婚都使四、五十萬，佢就係靠咁X庹縮先縮到去廿萬」。

不少人也對新人的庹縮行為感嘩然，認為兩人不但沒有妥善籌備，更將責任推予幫忙的人，但也有人質疑，港男若早知新人為人，應及早拒絕擔任兄弟，而非事後公審。（《人約離婚後》劇照）

帖文一出引來網民熱議，不少人也對新人的庹縮行為感嘩然，認為兩人不但沒有妥善籌備，更將責任推予幫忙的人，「用殯儀館名義租車真係超級黐線」、「朋友都唔多個，都唔期望佢會識人情世故安排周到啦，當日係一定貼錢買難受」、「其實班兄弟伴郎咁唔受尊重，點解仲要幫埋落去？個mc要瞓浴缸過夜，畀着係我就一早拉大隊走人啦」。

不過也有人質疑，港男若早知新人為人，應及早拒絕擔任兄弟，而非事後公審，「兄弟做咕哩就預咗，唔熟/明知瀨嘢就應該一早推啦，20蚊兄弟利市又誇張啲」、「個新郎都唔上心，做兄弟咁上心把X咩，求X其出現下咪算，場婚禮搞成點對新人自己受返㗎喇」。

事後網上流傳涉事新郎的帖文，逐點反駁港男的指控，直指若有不滿大可直接提出，又稱自己當初因不懂處理結婚的事才找朋友幫忙，「始終我都係第一次結婚，好多嘢都唔識」，而且婚禮流程「梗係改嚟改去改到最後一分鐘都仲有得改㗎啦，要就我都要平衡各方」。

新郎續指，答應當兄弟便應隨時做好準備，並配合主人家安排，「當年我做兄弟咪又係去快餐店，長輩講兩句說話，好心就唔好放喺心上啦」，更特別反駁稱他曾阻止港男睡在浴缸，「唔好講大話呀，我有阻止你瞓浴缸㗎，係你話唔使」，而且利市亦非網傳的88.8元，「大X把人可以做證」。