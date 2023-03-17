婚照災難！新娘聘婚攝　新郎黑到只見白牙　崩潰斥：拍牙膏廣告？

普遍新人都會聘請攝影師在婚禮當天留倩影，不過要小心選擇，否則釀成「災難」就恨錯難返！近日馬來西亞有人妻稱她特意付費請婚禮攝影師，希望能記錄美好回憶，距料因為對方的不專業，照片拍得一塌糊塗，不只垃圾桶入鏡，膚色黝黑的未婚夫被拍到只剩下雪白牙齒，令她崩潰稱「我們不是牙膏代言人」。照片被分享到網上後，不少網民表示同情，亦有人笑言「攝影師跟你有仇啊」。



人妻稱她特意付費請婚禮攝影師，距料因為對方的不專業，照片拍得一塌糊塗，不只垃圾桶入鏡，膚色黝黑的未婚夫被拍到只剩下雪白牙齒，因而崩潰稱「我們不是牙膏代言人」。（網上圖片）

外媒報道，馬來西亞有人妻莎依卡（Sayyika）在社交平台分享她婚禮當天的照片，並訴說原本希望能為結婚當天留下美好回憶，所以請來婚禮攝影師幫忙記錄重要時刻，不料請來的攝影師卻非常不專業，導致最後所有照片都拍得亂七八糟，她的丈夫更是黑到看不見，唯一一次的回憶就被攝影師破壞，所以非常難過。

她續稱由於丈夫皮膚較黝黑，可是攝影師沒有調光，以致他的五官幾乎看不見，只能看得見他那咧嘴而笑的雪白牙齒，彷如黑人牙膏廣告裏的「黑人」，因而忍不住稱「我們不是牙膏代言人拍廣告，這樣的婚禮照片怎樣公開？」。另一張則是她準備出嫁的照片，眾人前方有個黑色垃圾桶，攝影師沒有移走或調換位置，反而是直接將垃圾桶拍下，貌似它才是主角。

莎依卡直斥所有照片構圖都很奇怪，是失敗之作。結婚本是值得紀念的大事，卻被敷衍了事的攝影師給毀了，令她和老公留下遺憾，更怒言「我自己用手機拍，照片可能比這名攝影師拍得還好」。

網友們都很同情莎依卡的遭遇，更有人笑言「攝影師是不是跟你有仇啊」；另有留言提醒，挑選婚禮攝影師一定要先看過對方作品，不要為了省錢，最終卻毀了一生回憶。