28歲女計劃結婚　朋友話太早勸諗清楚　稱滿足呢個條件先叫適婚！

何時結婚乃個人選擇，是否到達適婚階段也是見仁見智。1名28歲女子日前在網上發文，表示最近與男友討論儲錢結婚話題時吵架，身邊的朋友給予意見時，亦認為她年僅28歲，沒有必要趕着結婚，建議她先想清楚，又指至少應要等到有物業、事業有成才算適婚階段。不過樓主自己卻一直想盡早結婚和生小朋友，以免與孩子有代溝，故不禁懷疑：「其實幾多歲先叫適婚年齡？」



1名28歲女子日前在網上發文，表示最近與男友討論儲錢結婚時吵架，她詢問朋友意見時，身邊的朋友均認為她還年輕，根本沒有必要趕着結婚。（《我們結婚吧》劇照）

樓主在香港討論區以「依家幾多歲結婚先算係適婚年齡？」為題發文，指她與男朋友早前談到儲錢結婚的話題，亦因為計劃開聯名戶口而吵架。樓主事後向朋友吐苦水，但友人卻認為她才28歲，不需趕着結婚，又指現時許多夫妻也是離婚收場，希望她好好想清楚。

不過，樓主一直都想盡早結婚和生小朋友，希望日後不會與小孩出現太大代溝，「成日都想30歲前就生，起碼有體力陪佢哋周圍去玩嘛」。她與朋友們的想法南轅北轍，指不少友人認為在現今社會，30歲結婚已經算很早，更直言她還未到適婚年齡，又指出心目中到達適婚階段的條件，「佢哋話最少要有樓，事業有成，有好充裕嘅錢養小朋友先叫適婚」。然而，樓主卻反駁指，假如她到了38或39歲才符合友人所指的條件，「我係咪唔使生？做埋高齡產婦啦」。

樓主的朋友更認為至少要有樓及事業有成，有經濟能力養小朋友才算是「適婚」。（《三十九》劇照）

對於樓主最後問道「其實幾多歲先叫適婚年齡？」，部分網民認為是否適婚並非取決於年齡，而是自己與另一半的心態和能力，「自己想幾時結咪幾時結」、「適唔適婚唔係睇年齡，係睇另一半適唔適合」、「適唔適婚主要睇性格，個人思想夠唔夠成熟，仲有能力，即經濟能力同擔當頭家嘅能力，一個人到幾多歲開始大概具有呢幾項，就係佢嘅適婚年齡」、「最少有地方住先結，最好唔生仔」。不過亦有網民直指男女的適婚年齡大不相同，「女人25前，30最後限期；男人幾時都得，男人有錢話之你70」。