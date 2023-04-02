世界第二毒！澳洲女掀被見1.8米巨蛇「同床瞓」　蛇王到場大讚1點

床上突然冒出巨型毒蛇的確嚇人！澳洲有女子在床上發現1條長約1.8米巨蛇，而且是有「世界第二毒」之稱的東部棕蛇，即嚇得慌忙跑到房外。所幸在蛇王幫忙下，事件順利解決，而捕蛇人認為蛇爬到室內的原因是天氣炎熱，為了避暑。



澳洲有女子在睡床上發現1條1.8米長東部棕蛇，屬於「世界第2毒蛇」。（「Zachery's Snake and Reptile Relocation」FB圖片）

綜合外媒報道，事發於3月20日，澳洲昆士蘭州（Queensland）馬龍（Maroon）某鄉村小鎮，1名女子在睡房床上發現1條毒蛇。蛇長約1.8米，是「世界第二毒蛇」東部棕蛇。女子嚇得逃到房外，並用毛巾堵住門縫，然後在網上尋求蛇王協助。

捕蛇及爬行動物機構「Zachery's Snake and Reptile Relocation」的負責人理查茲（Zach Richards）是當地有名的蛇王，他抵達現場一推開睡房門就見到巨蛇攤在床單上，部份身體踡縮在被子下，「結果我一推開門，就看到東部棕蛇在床上盯着我看」。由於當時外面氣溫甚高，理查茲猜測蛇爬到房內避暑。安全起見，理查茲將東部棕蛇送到人煙罕至的灌木叢中放生。

理查茲又肯定女子的處理手法，當在睡房發現蛇，不管有無毒都不應擅自處理，「如果蛇在這樣的臥室裏，關上門，在下面放一條毛巾，這樣牠就出不來了」，然後打電話請專業人士處理。他又表示「我在床上見過其他蛇，比如銅蟒之類的，但一般都不是有毒的」，而女子床上的東部棕蛇帶劇毒，對人類和寵物都極其危險。

據昆士蘭州環境與科學部資料，東部棕蛇在白天最活躍，一般以青蛙、鳥類、哺乳動物和爬行動物為食，如果受到刺激就會咬人。

事後理查茲在Facebook頁面發布捕蛇前拍下的照片，配文敦促網民「今晚要仔細檢查床鋪！」。不少網民都表示十分不安，「要發噩夢了」、「今晚會睡在沙發上」、「以後無論多累都會先查看床單」。

（綜合）