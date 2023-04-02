恐怖虐狗影片瘋傳！男子棍毆再放火燒狗　還欣賞慘狀　1句更冷血

【虐待動物／狗】人神共憤！馬來西亞發生恐怖虐待狗隻案，一名華裔男子多次虐打流浪狗，更用媒氣罐放火燒狗，令狗隻半身着火掙扎，男子則蹲下「欣賞」狗隻被火燒慘狀，相當殘忍。男子虐狗過程被附近寵物診所閉路電視（CCTV）全程拍下，寵物診所職員隨後報案並向動物保護協會舉報，惟男子母親竟找上門，企圖私下解決事件逼迫銷案，更聲言「狗的事情是小事」，引起公憤。



一名華裔男子多次虐打流浪狗，更用媒氣罐放火燒狗，令狗隻半身着火掙扎。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於柔佛新山金山園某店屋樓下一間寵物診所附近。有樓上街坊於Facebook發文表示，近日開門發現地面出現許多奇怪東西，例磚頭、泥土、花瓶等，且發現流浪狗時常出現新傷口，但起初以為是流浪狗之間打架或玩耍造成，由獸醫治療後沒放在心上。

不過由於情況仍然持續，樓主更發現有磚頭碎、鐵棍、狗狗的大便，牆上更有血迹，開始懷疑有人虐待狗狗，於是向附近獸醫診所講述事件。

恐怖虐狗過程▼▼▼

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職員翻查閉路電視發現駭人真相，竟見到一名男子於凌晨1時許用鐵棍毆打狗後離開，然而相隔1小時後男子折返現場，利用煤氣罐放火燒傷狗隻，之後還蹲下看着狗隻被火燒慘狀，似在「檢閱」自己的「作品」，直斥「這樣殘暴的青年到底是怎麼了？這種人必須得到應有的懲罰！」。

馬來西亞發生恐怖虐待狗隻案。（網上圖片）

職員隨後報案並向動物保護協會舉報，惟男子母親竟找上門，企圖私下解決事件逼迫銷案，更聲言「狗的事情是小事」；涉事男子則指，他騎單車時被流浪狗追，因此才毆打牠們「報復」，然而樓主指，翻查閉路電視發現男子在說謊，「請大家放大雙眼看cctv視頻，他經過，狗狗們睡覺根本沒理會他，他特地停下來用花瓶砸牠們！還不是一次！狗狗逃走了他還去追，實在是有病」。