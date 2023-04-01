搭的士要求中途停車等接BB　港女不滿司機催促　公審反遭網民狠批

網上不時傳出士司機與乘客爆糾紛，有港女於網上發文大呻，日前與兩名女友人於屯門大興乘搭的士，甫上車已告知司機想在良景邨停一停車，待友人上樓接嬰兒上車，再出發前往三聖。惟等待期間，司機不滿地指「過鐘要錢」，她們稱願意付等待時間的車資，隔了一陣子，司機再指「趕時間」、「我飯都未食呀，阿姐」，最終友人在10分鐘內抱着嬰兒重新上車。樓主不滿司機態度差劣，於帖文反斥「如果係咁肚餓，點解唔食咗飯先排站呢？」、「有乜可能到個乘客上咗車，然後你不滿，就咁樣同啲乘客講嘢嘅呢？」。



有港女於網上發文大呻，日前與友人乘的士期間要求司機中途停車，待友人上樓接嬰兒，卻被司機催促。（《降魔的》劇照）

該港女於fb群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，憶述事發於3月29日下午近2時，她與兩名女友人，其中一人手抱嬰兒，3人一同在屯門大興的士站上車，甫上車已告知司機想在良景邨停車，待友人上樓接嬰兒，一行人出發前往三聖。

她們等待友人上樓期間，司機有微言「話過鐘要錢」，她們稱願意付等待時間的車資。司機隨後再重複說一次，她們回應「其實一上一落都真係唔需要半個鐘，同埋我哋真係唔介意畀番錢佢」。過了數分鐘，司機質疑「點解唔叫人湊個BB落嚟」，樓主心想「講真，如果人哋可以湊到落嚟，又使乜上樓接呢？」。

樓主續說，司機隨後指「趕時間」、「我飯都未食呀，阿姐」，樓主無奈對方未吃飯為何是她們責任。再過了2分鐘左右，司機「叫我哋打畀個朋友催佢，又話我哋上車嗰陣唔講要等」，樓主心想「明明講咗，佢自己聽唔到」。幸好友人及時抱着另一嬰兒重新上車，「其實全程都係10分鐘內嘅事」。

樓主指，司機不滿地說「趕時間」、「我飯都未食呀，阿姐」，幸好友人在10分鐘內抱着嬰兒重新上車。（《2049》劇照）

樓主形容整個過程，「我哋係覺得佢好煩，全程係喺到好驚慌咁，唔知佢究竟咩事」，反問「如果係咁肚餓，點解唔食咗飯先排站呢？由你排站嗰刻開始，你都唔會知上車嘅乘客係要去邊到或者去幾多個站㗎嘛，有乜可能到個乘客上咗車，然後你不滿，就咁樣同啲乘客講嘢嘅呢？」。她補充說，最終全程車資為100元。

樓主原想「圍爐取暖」，獲得網民認同，將矛頭指向司機，惟帖文惹來網民一面倒批評，大罵樓主「自私」、「西客」，將的士當私家車，「呢啲客畀幾10蚊車程就想當架的士係私人車司機咁，真係以為1分鐘跳個1蚊好X多」、「其實，1分鐘收得你嗰1元5角，等10分鐘得15元，雖然個錶真係會跳司機有錢收，但要咁樣幾站仲要等，點解唔預早計劃好行程呢？」、「你真係好意思，等超過5分鐘，你都落車搭下一部啦，慢慢接小朋友，hold住人哋唔使搵錢！自私無藥救，問題永遠喺人哋度！俾我真係X你落車！」、「司機最終都完成你程車，都係呻多兩句，都要出post公審人」。