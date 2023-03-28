的士後座學生情侶激吻片瘋傳！「手部動作」震撼網民　影片來自…

學生情侶在的士內忘形親熱！近日本港網上瘋傳1段的士車廂片，顯示2名相信是外籍的男女學生在的士後座激情互動，兩人攬成一團接吻，男生「上下其手」，更伸手入女生校服內有所動作，片段長達1分鐘，畫面震撼網民，被形容是「安心2.0搭的士」，更指1名學生很可能未成年。然而，車cam顯示紀錄時間為2018年，而2020年亦曾有本港的士YoTube頻道及馬來西傳媒報道，近日因再有網民轉貼到社交網站而舊片瘋傳。



近日香港網上瘋傳1段的士車廂片，顯示2名相信是外籍的男女學生在的士後座激情互動。（網傳影片截圖）

近日本港社交網上瘋傳1段學生情侶搭的士親熱影片，上傳影片的網民大嘆2人就算情到濃時，也不應在的士肆意親熱。影片所見，2名身穿校服、相信就讀國際學校的外籍學生攬成一團，女生依偎在對方懷裏，男生一手攬腰、一手放在女生大腿與屁股之間，兩人忘情擁吻，男生更進一步伸手入女生校服內「有所動作」，過程持續1分鐘，畫面尺度之大令人側目。

片段引起熱議，網民問片中人「學生嚟㗎？」、「安心2.0搭的士」，又擔心2人很可能未成年。事實上，據影片左下角顯示拍攝時間應為2018年，而2020年時，本港的士YouTube頻道「MIHL.tv」亦有轉載相相關影片，且已說明是「舊片」，當時車廂連司機在內3人都無戴口罩，又分享經驗指夜更的士司機不時會遇到乘客在車廂內激情親熱，許多外籍人士到酒吧暢飲後都會在的士上打得火熱，尤其「有下半場」的男女乘客舉動會更誇張。一般來說司機會專注駕駛，很多時事後翻查車CAM片才留意到，若影響到行車安全才會勸阻。

影片後來被上傳到Twitter，在2020年8月引來馬來西亞傳媒報道，當中《中國報》以《荷爾蒙躁動指數甚至超越恒生指數》形容事件，提及是繼「安心事件」後，另一宗香港瘋傳的車廂親熱片段，亦有當地傳媒疑問為何港人愛在的士內親熱。當時不少網民關注的士司機上傳車廂影片涉及的私隱問題。

的士司機將拍攝乘客的車CAM片放上網向來存在爭議，2019年的「安心事件」車廂片及2020年男女乘客的士後座親熱片曾引起轟動。個人資料私隱公署當時不評論個別事件，但指出的士屬於「半私人空間」，如攝影可能會用作辨識個別人士，的士司機或的士公司便被視為「資料使用者」，須遵守《個人資料（私隱）條例》所規定的6項資料保障原則，包括：確保所收集的個人資料必須與收集個人資料的目的（如作為車廂保安）是有實際需要而不超乎適度，以及須以切實可行的方式告知乘客已啟動閉路電視的攝錄功能等。

據政府《的士安裝和使用車廂攝錄機的政策及指引》，現時香港法例並無強制或禁止在的士車廂安裝車廂攝錄機，但其使用會受《個人資料（私隱）條例》約束，資料的使用應限於或關於收集的原本目的，個人資料私隱專員如接獲投訴，或有合理理由相信以上原則被違反，便有權展開調查。而私隱專員制定概括性的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，亦涵蓋的士。

（綜合）