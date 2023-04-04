清明節前飛蛾入屋唔願走　港女勁驚欲噴殺蟲水　阿媽制止：大不敬

撰文：謝茜嘉
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清明節前後禁忌是不可殺飛蛾？有港女於網上發文大呻，日前有隻大飛蛾飛入家中，在客廳天花板燈旁盤旋很久都不願飛走，由於她與姐姐都很怕會飛的昆蟲，故打算用殺蟲水對付。媽媽聞言立即制止，指臨近清明節，「肯定係你個爺爺返嚟搵我哋」，噴死飛蛾會對祖先大不敬。她既無奈又不滿地說：「真心覺得阿媽好迷信，真心想問可唔可以理智少少？」

有港女於網上發文大呻，日前有隻大飛蛾飛入家中，在客廳天花板燈旁盤旋很久都不願飛走，她與姐姐都很怕。（示意圖／資料圖片）

該港女於香港討論區以「一到清明，阿媽見到昆蟲就話係先人返嚟搵我哋」為題發文憶述，日前有隻大飛蛾飛入家中，由於她與姐姐都很害怕，故她打算去廁所拿殺蟲水「一嘢噴死佢」。怎料，媽媽得知後立即制止，指出「呢啲昆蟲一到大時大節飛入屋，肯定係你個爺爺返嚟搵我哋」，還說「千祈唔好噴死佢，如果唔係到時清明去拜山，對啲祖先真係大不敬」。

她表示，「呢個時候家姐已經驚到癲咗，仲要衝埋入房」，媽媽目睹姐姐驚慌的反應，指出「由得佢喺度飛咪算囉，仲話佢真係唔肯走嘅，就拎個拍趕佢走算啦」。她對媽媽的言論大感困惑，「聽到呢句我真係搲晒頭，如果日日都有昆蟲飛入屋，係咪全部都係我哋啲阿爺同阿公返嚟探我哋？」。她說，最終眾人看着飛蛾在客廳盤旋了全晚才飛走，又無奈批評媽媽十分迷信。

媽媽目睹姐姐驚慌的反應，指出「由得佢喺度飛咪算囉，仲話佢真係唔肯走嘅，就拎個拍趕佢走算啦」。（《那年，我們的夏天》劇照）

有網民認同樓主不應迷信，指出「屋企成日都有蚊、有曱甴，係咪唔好理佢」、「以佢嘅邏輯，仙人成遊魂野鬼，冇得輪迴」。不過也有網民認為要順從媽媽意思，「佢有佢信，你有你不信，而我當然係唔信喇」。

有網民表示，「每年拜山嘅時候，老人家都係咁講」，甚至有網民分享在特別日子有飛蛾入屋的經歷，故相信是有靈魂附在飛蛾上，「我姑婆90幾歲死，頭七有隻係我一生人見過最大隻的飛蛾（我兩隻手加埋左右大）入屋，沒有信仰的我都感到有啲嘢」、「我屋企從來冇飛蛾入屋，我家姐結婚嗰晚係唯一一次，阿媽話係阿婆。信不信自己決定」、「清明唔知，但死後嗰一個禮拜飛蛾返歸係真㗎，以前炒散看更，年中飛入3次，2次都係有客過身」。

有網民認為寧可信其有，不可信其無，「隻飛蛾又冇乜影響你，由得佢，寧可信其有」，有人說「其實，任何無謂殺生，可免則免。多，冇計。少，用膠袋捉到，放生」。

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