清明節禁忌丨拜山掃墓祭品可否拎返屋企食？網民話呢1點最緊要

臨近清明節，一眾孝子賢孫都準備好祭品前往掃墓祭祖，有網民就於討論區發文，指家人聽聞拜山後的祭品會「充滿住陰氣」，進食後或對身體有負面影響，因而決定放棄所有祭品，但他認為做法浪費，故發文問道：「拜完山啲嘢唔可以拎返屋企食？」帖文引來熱議，不少人也指掃墓後家人一同吃掉祭品是慣常做法，一來可避免浪費，亦能作為家庭聚會；有人就指祭品能否食用，取決於有否被污染而非迷信。



有網民指家人聽聞拜山後的祭品會「充滿住陰氣」，進食後或對身體有負面影響，決定放棄所有祭品，令他大感浪費。（資料圖片）

該網民於香港討論區發文，指家人為了「唔使正月同人逼」而提早掃墓，本來的習慣與大多數人一樣，「拜完山啲燒味會拎返屋企食」。不過樓主指爸爸「唔知聽邊個講」，認為掃墓後的祭品「充滿住陰氣」，若子孫帶回家進食會對身體造成負面影響。

由於樓主爸爸拜山後才突然說出該番說話，媽媽只好聽從安排，將所有用作拜祭的燒味全部留在原地，令他不禁大嘆非常浪費，「明明以前咁多年都係咁食，大家咪又係冇病冇痛，而家先話唔可以拎返屋企食，咁樣好浪費食物呀」，於是決定發文向網民求教：「拜完山啲嘢唔可以拎返屋企食？」

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帖文引來網民熱議，不少人也認為拜山後家人一同進食祭品並無問題，「拜完神同祖先嘅祭品當然可以食，食完仲可以得到祖先庇佑𠻹，唔係乜嘢叫『太公分豬肉』，就係祭完祖大家分享；只有盂蘭節祭野鬼啲祭品係唔食得」、「睇錢做人啦，蘋果、橙、糕，見好多人唔要，原條燒乳豬，我就未見過唔要」。亦有人揶揄稱「拜完山個個都充滿陰氣，咁你老豆係咪唔返屋企？離家出走？」。

另有網民建議樓主以其他角度說服爸爸，「拜完山就肚餓，即食至有力落山」、「唔好浪費食物就當積陰德，我覺得無問題」、「放喺到通常都會俾啲野狗食晒，又或者俾啲清潔工掉/拎嚟食」。

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有網民則指出重點，認為祭品能否食用，最重要是在拜祭過程有否受到污染，「你要用科學嘅角度分析畀佢聽，洗一洗煮下佢殺菌，都係食得嘅」、「除非有嘢包住，否則有灰塵，其實我覺得好污糟」

「拜山係自己親戚冇所謂，冇需要咁拘謹，當然要計埋拎返屋企需要幾耐時間，會否變壞食到肚瀉」。