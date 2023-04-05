交友APP遇奄尖港女！拒AA制仲列多項條件　港男轟年近30仍要求多

不少年輕男女為求「脫單」，都會使用網上交友平台。近日就有男生發文，指他在交友APP遇到位27歲女生，對方不但列舉多項擇偶條件，當中包括年齡、性格，甚至星座，還拒絕「AA制」要求伴侶負擔約會的所有費用，斥責對方年近30還要求多多有毛病。網民直指女生要求無理，認為一段感情應要雙向付出，亦有人認為說清楚點可以避免日後出現分歧，反而更可取。



有男生指他在交友平台遇到位年約27歲的女生，對方列舉多項擇偶條件，他覺得無理。（《IT狗》劇照）

該男生在連登討論區以「究竟呢啲女個腦係諗乜」為題發文，並附上2張對話截圖。從圖片可見，對方以「搵伴侶、最好蟹蠍（巨蟹座或天蠍座）、痴（黐）身、27歲、合眼緣、啱傾、能同步、搞笑幽默、多嘢講、不談政治、走不良嗜好」為簡介，來篩選對象。

男生進入對話後，對方隨即強調她並非愛吃名貴食物的人，吃普通餐廳也可以，只是在特別節日或需要慶祝的日子，才會想要有特別點的驚喜。而她想要的東西也不會要求男生送禮，不過她認為另一半應該負擔約會的所有支出，如吃飯和看電影的費用。男生不滿對方年近30仍然要求多多。

不少男網民對女生要求大感無理，認為感情應要雙向付出，「兩個一齊Suppose要平起平坐，點解會有人連Friend都未做，就講明要對方付出多啲」、「要淪落到去App搵食...自求多福」、「男人覺得你值就自然會付出係你身上，講到出口想男人畀哂使費真係好肉酸」、「將擇偶條件同要求列出嚟好onX，見工咩」；亦有人憤言「27歲都咁onX睇咩星座，有料都唔會揀你」。

不過有人覺得女生的年齡和要求其實並無衝突，而她提出的要求亦很普通，早說清楚便能免卻日後爭拗，「一早講哂要求，願者上鈎，好過一齊咗先現型」、「人哋講明要咩，有咩問題？」；有留言更直指樓主「其實重點都係睇樣」。