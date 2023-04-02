男子荃灣報檔偷報紙！明目張膽抽走1份即走　網民：幾蚊都要偷？

一時貪心或要承受刑事責任！網上流傳影片，可見1名男子行經報紙檔看到大疊放於檔外的報紙時，疑一時貪心，趁無人發現走近查看後，即抽走其中1份離開。男子的樣貌及偷報紙過程遭閉路電視拍下，引來網民討論，不少人批評他「幾蚊都貪」，又質疑男子偷報紙手法純熟，鼓勵檔主報警。



網上流傳影片，可見1名男子行經報紙檔時，趁無人發現走近查看後，即抽走其中1份離開。（fb「荃灣人」影片截圖）

相關影片昨晚上載到facebook群組「荃灣人」，上傳影片的網民疑為報檔檔主，表示：「今朝開檔發現俾人偷報紙。」影片顯示事發時間為4月1日凌晨4時許，男子行經仍未營業的報紙檔時，留意到大疊剛送到報紙放於檔外，隨即走近並翻揭報紙查看。

男子分別翻開2疊報紙，查看日期及種類，其間不時張望四周，似是怕被人發現。他之後趁無人經過，即從報紙疊中抽出1份，邊閱讀邊離去。男子偷竊過程遭報檔閉路電視全程拍下，他未有戴上口罩或其他遮掩容貌配飾，樣貌被清晰拍下，似乎並不知道報檔設有防盜鏡頭。

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影片引來網民討論，不少人批評片中男子貪心，連報紙也不願付錢買，「幾蚊嘅嘢都要偷？畀少少大志好冇？」、「幾蚊都貪，俾人放上網幾樣衰」、「幾蚊都偷，大人大姐，而家識佢嘅人都知，何必呢」。亦有人指男子偷報紙手法純熟，質疑他是慣犯，建議檔主報警，「報警啦，咁熟手呢種人只有監獄適合佢」。