偷郵件？港女懷疑包裹遭街坊冒認領取　網民質疑郵局職員做漏1事

標明地址及姓名的郵件也能被人冒認領取？有居於東涌的港女近日發文，指等待多時仍未收到掛號郵件，遂向郵局查詢，沒料竟獲回覆指郵差已發出領取通知卡，而且有人曾以通知卡領取郵件。她感到非常不解，懷疑郵差將通知卡放錯信箱，但亦不明白領取郵件的人為何明知郵件不屬於自己仍繼續領件，甚至懷疑對方有意偷件，因而決定報警處理。街坊看過帖文也認為，派件及領件過程或存在疏忽，質疑郵局職員未有核對領件者的身份。



有港女近日發文，指等待多時仍未收到掛號郵件，遂向郵局查詢，沒料竟獲回覆指郵差已發出領取通知卡，而且有人曾以通知卡領取郵件。（資料圖片，非當事人）

該名居於東涌滿東邨的網民於facebook群組發文，指日前一直收不到屬於她的掛號郵件，於是向郵局發電郵查詢，沒料對方卻指郵差曾發出領取郵件通知卡，「我打咗上去睇佢擺卡時間，好似第一次派就畀咗卡了」。她本來以為通知卡被誤派，打算改以其他地址證明領件，沒料職員竟稱涉事郵件於本周一（27日）已被領取，令她大感愕然。

樓主指一直沒有收到領取郵件通知卡，亦沒有接獲任何關於郵件的通知，「我從來無收到嗰張叫我去郵局拎卡，一係就可能郵差擺錯信箱」。後來她再向郵局查詢，職員展示郵差最初派出的領取郵件通知卡，上面資料均為正確，因此她估計通知卡或派錯信箱，被陌生人取走並到郵件以卡取件，「見到嗰張卡地址係啱嘅，我都覺入錯，但嗰個人睇都唔睇就去拎真係好有問題」。

她質疑負責安排領取郵件的郵局職員未有妥善核對領件者身份，「如果佢做多步，肯check身份證，咁就唔會俾人拎走咗」。雖然她早前「打定輸數」，認為很大機會未能取回郵件，但懷疑有人存心冒認她領件，因而決定報警處理，並發文向取走郵件的人隔空喊話：「唔知點解你見到張卡唔係你個名、唔係你單位，你都可以照去郵局拎咗份件走嘅？咁我一陣就會去差館報案申請睇郵局cctv嘅，你最好喺我睇到之前pm（私訊）我，一場街坊，無謂做到咁樣衰啦。」

樓主質疑負責安排領取郵件的郵局職員未有妥善核對領件者身份，又懷疑有人存心冒認她領件，因而決定報警處理。（資料圖片）

帖文引來街坊討論，不少人也質疑領件過程或存在疏忽，如職員沒有妥善核對領件者的身份等等，導致任何人只要持領取郵件通知卡便可取走他人的郵件，「如果係掛號信，就一定要對身份證個名同埋張掛號信嘅名係咪一樣」、「郵局係需要睇身份證先可以拎件㗎喎，咁hea嘅」、「鼓勵你一定報警處理！少少動作，維護社會健康！」。

亦有人批評如誤領郵件的人是存心行事，行為或已屬偷竊，「啲人真無聊，又貪心」、「咁樣算唔算偷人哋嘢？」、「郵局唔會睇睇身份證先畀件人㗎咩？不過如果嗰個人專登出去拎都幾無聊，因為要坐車出去，嗰個人都十分清閒」。

根據香港郵政網頁資料，若郵差上門派遞須簽收的郵件，包括掛號、包裹、特快專遞、本地速遞郵件等，但無人收件，郵差會留下「領取郵件通知卡」，以便收件人到郵政局領取郵件。當領件人到指定郵局領取及簽收郵件時，職員會要求領件人出示有效身份證明文件，如香港身份證或有效旅遊證件，以及記錄領件人姓名。