日防夜防｜奶奶唔見金頸鍊　大嫂1原因咬定係弟婦偷　真相超心寒

任何人都不喜歡被誣賴的感覺，尤其是「偷」這種嚴重的指控！



有網友在爆料公社app中的「匿名公社」發文表示，除夕大掃除時，奶奶弄丟了一條金項鍊，後來她剛好要裝修房間，竟就被大嫂誣賴是小偷。

多月後 ，那條項鍊卻出現在大嫂房裏，她開口要求大嫂道歉，老公跟奶奶竟要求她不要把事情搞大，這讓她感到非常委屈！

大嫂賊喊捉賊 真相曝光後老公竟然咁反應（點圖看原文全文及網民反應）：

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「奶奶在過年大掃除的時候弄丟了一條金項鍊，除夕我們回去時還幫忙一直找，結果還是沒找到。那條是她60歲時，我們一起出錢打給她的生日禮物，大概花快10萬（台幣，下同），所以奶奶很捨不得。」

「後來暑假我幫孩子裝修房間，大嫂知道後就跑去跟別人說是我偷了奶奶的項鍊，我為了幫孩子裝修房間一直都有在存錢，而且我跟老爺奶奶沒一起住，大掃除時我也不在，要偷也不是我偷的吧？但她一口咬定就是我偷的，說因為家裏只有我先生在賺錢，哪有多餘的錢？而且什麼時候不裝修，奶奶項鍊丟了才突然有錢裝修？」

「我拿出存摺證明我是清白的，但大嫂一直說風涼話，連老公的哥哥也在旁邊說哪有這麼巧的事情，懷疑我跟我先生在騙人，我當時哭著要奶奶相信我，她也只是點頭而已沒說話。結果昨天項鍊找到了，而且還是奶奶把折好的衣服拿去大嫂的房間時，在抽屜最裏面發現到的。奶奶第一時間打電話跟我道歉，但我跟她說該道歉的是大嫂，但奶奶卻要我不要把事情搞這麼大。」

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「奶奶一直都偏心大哥大嫂，以前我們還沒搬出來時每個月要給8000元家用，大嫂嫁進來都不用給。奶奶還幫忙帶小孩，有好的都給大嫂，我們有困難就要我們自己擔，這些我都覺得沒關係，反正我們年輕可以拼。但這次大嫂誣賴我偷東西，她還幫大嫂說話，更過分的是大嫂現在堅持不道歉，一副我也沒辦法拿她怎樣。先生要我算了，『大不了以後過年過節再回去』，但我就是不甘心，為什麼要白白被冤枉，我只要個道歉很難嗎？」

社員們火大回應：「不要回去了」、「想開一點，恭喜你搬出去住，不然以後衛生紙用多用少都要計較，那不是更麻煩嗎？趁現在切割清楚，以後相不往來了，也不會為難奶奶」、「幸好你搬出去了，不然繼續待著會受罪，老公無能只好我們女生硬起來」、「先生畢竟和他們也是一家人，因為奶奶還在，不可能撕破臉。所以目前就只能將這件事牢牢記住，時不時的就點出來揶揄你嫂子一下，反正雙方都不可能有好臉色相對吧！」

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但也有人懷疑大嫂根本自導自演：「所以項鍊是大嫂拿的？」、「在大嫂房間的抽屜裏找到的，那不就是大嫂或大哥偷的？不然請你父母出面問你奶奶為何被誣賴還不用道歉，你說你老公個性軟弱老被大哥大嫂壓著打，我爸的原生家庭就是這樣，與其找個性軟弱的對象結婚還寧可單身，他只會要你忍耐，甚至為了討好他家人犧牲你都無所謂」

原po在留言處也表示：「大嫂不承認，說是有人要誣賴她。老公跟奶奶都要我不要鬧大。我老公覺得奶奶都道歉了，我還想幹嘛，這讓我很氣，明明就是大嫂搞的，我還只能忍？而且該道歉的是大嫂不是嗎？」她無奈的說，老公個性軟弱，一直都被大哥大嫂壓著打，「這次雖然有幫我說話堅持護著我，但現在項鍊找到了卻要我算了，這我不能接受」，最後她也說：「我以後不會給她好臉色了，以前是尊重她是大嫂，看來不必了。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】