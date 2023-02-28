男友送Balenciaga名牌手袋　女網友驚悉真相極失望：感動消散掉了

男女交往總是有許多眉眉角角，需要經過彼此溝通和包容。



對此，就有一名女網友表示，早前情人節收到男朋友送的名牌手袋，好奇詢問怎麼會買，男友告知是用信用卡累積的點數去折扣購買，讓原PO傻眼直呼「當下我聽完原本的感動其實是消散掉了」，掀起網友熱議。

自言「不是拜金」但又怨過不停 網民看完紛斥不知感恩（點圖看原文及網民反應）：

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原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，情人節收到男朋友送的名牌手袋，「主要是他沒送過這麼貴的東西給我，收到當下還是挺感動的」，於是就好奇問怎麼會買，「他很得意地告訴我，這是他用信用卡累積下來的點數去折扣換的（大概打了7折）」，原PO聽完當下感動瞬間消散。

男友也有察覺變化，就問她是不是不開心，原PO接著說，「收到這個包，給我有種今天你是因為撿便宜，或是因為有打折才買給我這個包的感覺，假如今天沒這種便宜可以撿，那我可能就沒有這個手袋」。

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原PO透露，她不是拜金，也能理解男友的心情，只是她在意的點是「撿便宜」，因此上網求問：「有人能理解我的想法嗎？還是是我太計較呢？這樣算省還是孤寒？」

文章曝光後，網友紛紛留言「你比較有事」、「我會開心男友買手袋給我，還懂得省錢」、「重點你是免費得到的，為何要破壞彼此好心情，真愛計較」、「坐享其成準備拿名牌手袋了，還不知感恩」、「重點在挑選的心意吧，而且說不定正是怕你覺得價錢太高，心裡會有負擔」。

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