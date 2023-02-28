男友送Balenciaga名牌手袋 女網友驚悉真相極失望：感動消散掉了
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
男女交往總是有許多眉眉角角，需要經過彼此溝通和包容。
對此，就有一名女網友表示，早前情人節收到男朋友送的名牌手袋，好奇詢問怎麼會買，男友告知是用信用卡累積的點數去折扣購買，讓原PO傻眼直呼「當下我聽完原本的感動其實是消散掉了」，掀起網友熱議。
自言「不是拜金」但又怨過不停 網民看完紛斥不知感恩（點圖看原文及網民反應）：
+21
原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，情人節收到男朋友送的名牌手袋，「主要是他沒送過這麼貴的東西給我，收到當下還是挺感動的」，於是就好奇問怎麼會買，「他很得意地告訴我，這是他用信用卡累積下來的點數去折扣換的（大概打了7折）」，原PO聽完當下感動瞬間消散。
男友也有察覺變化，就問她是不是不開心，原PO接著說，「收到這個包，給我有種今天你是因為撿便宜，或是因為有打折才買給我這個包的感覺，假如今天沒這種便宜可以撿，那我可能就沒有這個手袋」。
【同場加映】美LV門店遇青年笨賊 搶走14萬港元手袋後一頭撞向玻璃門暈倒被捕（點擊放大瀏覽）：
+17
原PO透露，她不是拜金，也能理解男友的心情，只是她在意的點是「撿便宜」，因此上網求問：「有人能理解我的想法嗎？還是是我太計較呢？這樣算省還是孤寒？」
文章曝光後，網友紛紛留言「你比較有事」、「我會開心男友買手袋給我，還懂得省錢」、「重點你是免費得到的，為何要破壞彼此好心情，真愛計較」、「坐享其成準備拿名牌手袋了，還不知感恩」、「重點在挑選的心意吧，而且說不定正是怕你覺得價錢太高，心裡會有負擔」。
【同場加映】女子寄7萬Hermès手袋突被順豐告知「中途燒毀」 無車禍證明惹議（點擊放大瀏覽）：
+48
LV加價｜中國分店大排長龍掀搶購潮 土豪狂掃7大袋才離開過千蚊港紙訂製「LV生日蛋糕」 成品令網民驚嘆：至少肯定無侵權上海美妝網紅偷租客名牌衣物首飾 價值達6位數 發圖曬贓物被捕Gucci售過萬元一把雨傘卻不防水 名牌推出神產品背後盤算是什麼Rolex勞力士錶盒千萬別丟 二手竟值這個價 名牌空盒有何用途？英國「潮童」狂曬總值十萬名牌衫成網紅 母：衣服是他自己挑的
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】