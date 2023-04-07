特種戰鼠？松鼠都市上演爆笑「叢林演習」　披樹葉偽裝植物爬水管

在戰場中學會隱藏自己非常重要，軍人們均會利用枯枝、落葉及雜草等作偽裝，以便於戰場上移動。台灣街頭日前就出現搞怪有趣的一幕，有網民在社交平台上傳影片，看到1隻松鼠竟「揹」着長滿樹葉的幼樹枝爬牆，驟眼看猶如正在進行「叢林演習」，讓大批網民爆笑，形容牠簡直是「特種松鼠兵」。



台灣有網民日前在路上目擊松鼠進行「爬牆演習」一幕，立即拍片分享至社交平台。（facebook圖片）

有網民日前在facebook群組「路上觀察學院」分享影片，看到1隻松鼠疑似咬着長滿樹葉的幼樹枝，並借水管在牆壁往上爬，其間一度稍作停留，笑指該松鼠像是進行「都市叢林演習」。樓主擔心影片引起網民誤會，強調自己只是在路上偶然遇到該「特種松鼠兵」，沒有涉及任何虐待動物的舉動。

特種戰鼠爬牆演習▼

影片吸引大批網民觀看，不少人被松鼠的古怪「裝扮」逗笑，紛紛留言笑稱「特種部隊出來的！」、「單兵注意，科目：偽裝攀爬訓練」、「需要這樣的鼠才，特種一兵松鼠」、「不偽裝的話，又要被獵人開槍打死了」、「左欺敵右欺敵，反覆欺敵」。

有人大讚片中的松鼠非常可愛，被其他網民提醒松鼠其實可以很危險，在路上遇到時應多加提防，「看是有趣，這很危險！ 很容易咬電線」、「夏天要到了，總是要提早出來演練，如何讓電網火光四射」。