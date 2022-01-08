小松鼠瞓晏覺卻遇啄木鳥突襲「裝修」網民秒懂：同被電鑽嘈醒一樣

好不容易能睡覺的時候，卻遇到鄰居在施工，你也有這種經驗嗎？近日在Facebook社團流傳一組梗圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。一隻啄木鳥到了樹洞前才剛開工，沒想到此時竄出一隻松鼠，齜牙咧嘴彷彿在痛罵那隻啄木鳥，並把牠「推下樓」。



Facebook社團《動物梗圖星球》出現一組梗圖，從照片可見一隻啄木鳥先是停在一個樹洞前方，鳥喙才剛伸進去「敲門」便竄出一隻松鼠。松鼠似乎覺得悠閒的時光被打擾因此抓狂，很生氣的對啄木鳥大聲斥責，嚇得對方不得不落跑。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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多張照片讓網友看了十分有共鳴，秒懂松鼠的怨念絕對相當強大。「我根本那隻松鼠」「拿電鑽開始拆你家門」「屋主氣到推工人下樓」「真的很氣，最氣的那種」。也有網友po出影片，分享自己真的就曾被啄木鳥敲木頭的聲音吵過。

這組照片最初由印度一名攝影師Ravi Raj所拍下，當時他正要從麵包店回家，聽到啄木鳥啄食的聲音便抬頭看，意外全程紀錄這組有趣景象。

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