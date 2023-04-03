食過返尋味！男子連續2日偷報紙　檔主嬲爆報警　網民建議咁防盜

一時貪念尚且可被放過，但連續2日偷竊則明顯是有意所為！昨日（2日）有報紙檔主於facebook上載影片，顯示1名男子於周六（1日）凌晨趁報紙檔仍未營業，於檔外的大疊報紙中取走1份然後離開，拿取報紙的過程及男子的樣貌均被閉路電視拍下。沒想到男子「食過返尋味」，至昨日凌晨竟再次出手，純熟地走近報檔，抽走1份報紙施施然離開。檔主事後表示已就事件報警，網民看過片段亦提出不同的防盜或捉拿小偷方法。



1名男子連續2日於凌晨時分，在同一報紙檔偷取報紙，檔主忍無可忍決定報警。（fb「荃灣人」影片截圖）

該名相信為報檔檔主的網民於facebook群組再次上載影片，顯示1名中年男子連續2日在報檔偷取報紙，形容「呢個靚仔食過返尋味」。影片顯示的時間為4月2日凌晨4時半左右，與前1天案發時間相近，男子純熟地走近報檔，翻開放置在報檔外的大疊報紙查看日期，然後取走1份再施施然離開，臨走時更不忘將蓋於報紙面的牛皮紙翻好，以掩飾曾被翻開的痕迹。

男子偷報紙的過程及其樣貌再次被報檔的閉路電視清晰拍下，由於已是連續2日作案，檔主忍無可忍，表示事後已經報警。影片引來網民討論，不少人批評男子貪心，估計他得知該時段報檔仍未營業，因此再次「出手」，「咁都貪，冇得救」、「乜又係你？」、「偷都要揀下面嗰份，有性格」、「10元一份報紙都貪，何必呢」。

男子4月1日凌晨偷報紙過程：

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亦有網民認為，既然得知男子看準時間偷竊，檔主大可自行「捉人」，「聽日早少少起身捉佢仲實際啦」、「聽晚拉佢啦」。亦有人認為，檔主可將男子的樣貌及偷竊過程列印後貼於檔外，以作另類防盜或警告，「印佢大頭相，貼喺度提佢畀錢」。

4月2日接連2晚偷報紙：