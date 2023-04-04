恐怖！21歲情侶座駕失控釀7車相撞　噴飛遭車輾過雙亡　警揭內情

台灣發生駭人聽聞的恐佈奪命車禍，一對21歲情侶駕乘私家車時疑失控撞上前方卡車，進而釀成7車連環相撞，該對情侶也因強大撞擊力飛出車外，再遭後方收掣不及的車輛輾過身亡。警方初步調查指出，私家車上的安全帶未有被繫上痕迹，正審視2名死者是否沒配戴安全帶，以及誰是司機。



台灣發生駭人聽聞奪命車禍，一對21歲情侶死亡。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，事發周日（4月2日）凌晨1時許，21歲楊男與同齡姓張女友共乘私家車，其間疑駕駛失控，私家車撞上前方卡車後翻側，繼而釀成7車連環追撞事故。

楊男及張女因強大撞擊力而飛出車外，再遭後方車輛追撞輾過，其中張女當場死亡，楊男則送院後傷重不治。現場另有1名33歲男性輕傷頭暈，需送醫治理。

警方初步調查，私家車上的安全帶未有被繫上痕迹，須審視2名死者是意外前已沒配戴安全帶，還是撞擊令安全帶鬆開，而私家車屬張女所有，但要釐清誰人是駕駛者。家屬認屍時，對張女有車感到相當驚訝，直言「連她有車都不知道」。

車禍相關的駕駛者和乘客共9人要接受警方問話，其中2人涉嫌過失致死，分別以5萬新台幣（約1.3萬港元）及10萬新台幣（約2.6萬港元）保釋。