內地女揚言絕不來港產子　狂數香港3大缺陷：在香港生仔會抑鬱！

內地孕婦來港產子問題常惹熱議，有內地女就在網上留言稱堅決不會到香港生仔，並列出香港3大缺陷，聲言「我也不知道香港人的優越感哪裏來的。實在受不了，在香港生孩子我會抑鬱的」。言論引來內地網民熱議，建議樓主應考慮在香港生仔，「香港戶籍高考考研的優勢很大啊」；也有香港網民反駁樓主觀點，「都唔知點解會有咁嘅諗法」。



內地孕婦來港產子問題常惹熱議。（示意圖／資料圖片）

該名內地女子於小紅書留言表示，雖然其丈夫是香港人，但她仍堅決在內地生小孩，而非來港產子，「香港出生對教育真的很好，但對我而言，內地生活真的一級棒」。

她又列出香港3大缺陷，包括「香港地方小」、「到現在還在用現金」，以及「比內地落後那麼多」，直指「我也不知道香港人的優越感哪裏來的。實在受不了，在香港生孩子我會抑鬱的」。

該內地女於小紅書留言表示，堅決在內地生小孩。（小紅書截圖）

言論引來內地網民關注，許多人都不同意樓主觀點，認為來港生小孩始終有優勢，「還是建議妳考慮香港生，大陸養沒問題，就是一天高考香港戶口就能加分」、「香港戶籍高考考研的優勢很大啊」。

也有香港網民反駁，「點解佢哋咁鍾意話人有優越感？而且香港人大把方式電子付款，佢哋嚟嚟去去支付寶同微信就話人落後」、「大X把八達通信用卡乜都得，就算用現金我都開心」、「自從消費劵，好多小舖頭都已經用到八達通，我都撳少好多錢，都唔知點解會有咁嘅諗法」。