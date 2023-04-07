閃盲！八旬翁悉愛妻車禍送院　趕至道出暖爆1句　懶理醫護抱1分鐘

旁若無人放閃光彈不是年輕人專利。台灣有救護員發文，稱日前接載80多歲的受傷老婦，她在買便當給丈夫途中遇車禍，送院後不停想離開要去送便當給丈夫。老婦的丈夫急忙趕到醫院，2人當場電視劇式哭着相擁，伯伯更以哭腔說：「丫珠，我來了，不要怕一切有我。」救護員笑言「瓊瑤寫的原來是真的」，惟在後面準備替婆婆照X光的醫護人員則呆呆的等，「他們旁若無人抱了1分鐘」。網民看得又暖又爆笑，形容「上班還要被閃，眼神死啊」。



伯伯知識遇車獲受傷愛妻入院，即趕去抱緊安慰。（「沈柏佑」fb圖片）

台媒報道，雲林縣消防隊有救護員在facebook發文，分享日前上班遇到的一對恩愛老夫婦，事緣有位年逾80歲的婆婆去給丈夫買便當，但途中遇車禍要送院，幸傷勢沒大礙，「能站能走的，但是她一定要帶便當走讓我很無奈」。

婆婆在醫院掛完號，跟救護員說了很多次要打給丈夫，結果她去照X光時，其丈夫已經趕到醫院，續見證伯伯找婆婆一幕，「看到瓊瑤寫的原來是真的」。伯伯看到婆婆即邊跑邊張開雙臂，「用他帶着歲月的嗓音喊着阿罵（嬤）的名字，阿罵（嬤）倚着阿公的臂彎帶着哭腔的說對不起，你先去吃飯，都是我的錯」。

網民笑言放閃不是年輕人的專利。（示意圖／Getty Images）

此時婆婆依偎在伯伯懷裏，伯伯用溫柔而堅定的眼神看住婆婆：「丫珠，我來了，不要怕一切有我。」接着他們旁若無人抱了1分鐘，「完全無視放射科要她去換衣服的要求」，從fb專頁上傳的照片見到，伯伯婆婆相擁的後方，有醫護人員手指指似乎在催趕。

網民大呼畫面暖心又有愛，「原來放閃不是年輕人的專利」、「一場跨越時間的愛戀，給他們抱啦！抱到天荒地老抱到海枯石爛抱到放射科下班」，亦有不少人同情後方的醫護，「背景的放射師表情很經典」、「上班還要被閃，眼神死啊」、「旁邊的放射師表示：你們有想過我的感受嗎？ 」。

（綜合）