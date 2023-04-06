賣樓養老370萬不見了 ！九旬夫婦拒絕「被啃老」　怒告兒孫結果…

啃老也別啃得太過火。南京年逾九旬的宋姓夫婦有充裕退休金生活，2年前身體轉差，賣樓搬到59歲兒子家住，未料兒子頻頻索錢，先要求借125萬人民幣（約143萬港元）投資生意，續用各種藉口討錢不果，有天全家突然搬走，兩老始發現兒子將他們賣樓的324萬人民幣（約370萬港元）私下用計過到孫仔戶口。他們一氣下和兒子打了7場官司追討，最終法院判兒子要退還借錢，及該筆324萬的轉帳無效，但老人家只要求孫仔還一半。網民痛斥兒子「啃老啃得理直氣壯」，其實老人家只是被啃得太過火才出此下策。



內地九旬長者賣樓搬到兒子家住，未料不停被索錢，最後兒子一家還突然搬走。（示意圖／資料圖片）

內媒報道，南京九旬宋氏夫婦有1仔2女，原本退休金足夠兩口子生活，2年前他們年紀大身體轉差，將名下物業轉售後，搬到兒子家住。兒子一再用各種理由向兩老拿錢，兩老已借了125萬給他投資做生意，他後來又頻頻索錢。

兩老決定不再縱容兒子，沒想到兒子一家翻臉，有天突然搬走，此時他們發現，賣樓的324萬元款項無故被轉到孫子戶口，但對此事完全無印象。原來有次兒子用宋老先生的手機，偷偷以人臉識別過數，將錢轉到孫子名下，但兩老並不知情。東窗事發後兒子開始「賴皮」，說款項是父親自己發給孫仔的，還藏了一條「宋爺爺人臉識別匯款片」。宋老先生一氣之下和親兒展開法律持久戰，前後打了7場官司。

內地法律規定，限制民事行為能力的人要實施民事法律行為，要由法定代理人或經法定代理人同意。2018年，宋氏老父婦多次到南京腦科醫院治療，他們患有腦血管病所致精神障礙等病，鑒定後已不符具完全民事行為能力人標準。去年2月，兩老就此入稟，江寧開發區法院判兩人為限制民事行能力人。

不少網民認為，如非兒子「啃老」啃得太過火，兩名老人家不會提告。（示意圖／資料圖片）

打了兩輪官司，宋勇和兩名姐姐去法庭，申請成為父母監護人，但兩老認為兒子多次謀害他們利益、私自轉移資產，他們平日受女兒照顧居多，只同意兩女兒成為共同監護人，獲法官接納。

兩老再次興訟，要求法院判處將324萬贈於孫仔的行為無效。江寧開發區法院認為，2021年，宋男與父母同住時，操作父親手機轉帳，未能提供充分證據證明宋爺爺此時具有完全民事行為能力、對轉帳未有充分認知。案件審理時兩老再表明不同意將賣樓錢交給孫子，法院宣告交易無效。不過，兩老只要求孫仔歸還一半金額，即162萬（約183萬港元）。

法院判兩老給孫仔轉帳324萬人民幣無效，但他們只要求孫仔還一半。（《我的事說來話長》劇照）

法院認同兩老只要求孫兒還一半，因為當事人有權自由分配，未料兒子和孫仔不服又提出上訴，但被駁回維持原判。而兒子以投資為名借得的125萬，兩老又經民事索償追欠款，亦獲法院接納。

江寧開發區法院管辦主任閆立海認為，此次判決通過評定長者民事行能力，撤銷無效贈予，子女應盡贍養長父母義務，而長者趁自己思維清晰時，應盡早指定監護人、提前立遺囑等維護個人權益。

雖有網民認為兩老原想「養兒防老」，但無論兒子和孫子都在謀算家產，「真的就是扶不起的阿斗啊」、「啃老啃得這麼理直氣壯」，他們年逾九旬只想安享晚年，但「後輩愈啃愈過份才迫不得己這樣，給不給孩子，捐不捐都是他們的事」。

（綜合）