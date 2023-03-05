啃兄族？人妻轟50歲姑仔拒搵工：老公養妹一輩子？網民1原因唔撐

家家有本難唸的經，婚前必先了解清楚！台灣有人妻在網上發文，抱怨50歲姑仔拒絕工作，要丈夫出錢養她，但兩口子的經濟狀況根本不是有錢到不擔心生活開支，且婚前姑仔已想盡方法趕她走，現在還不時「拗我老公額外付錢吃大餐」。人妻透露姑仔早年因全職照顧老爺，不工作還說得過去，但老爺已去世多年，姑仔應該要找工作，又指萬一丈夫有不測，她不會負責照顧姑仔。然而，許多網民看過細節後，反而逆風叫人妻將心比己，「講難聽點妳無法干涉」。



台灣1名人妻發文，稱她和丈夫差了13年，故有個50歲的姑仔，完全靠人養。（《寶寶大過天》劇照）

樓主在Dcard討論區發文炮轟「老公要養他妹妹一輩子？」，交代指她和丈夫年齡差了13年，丈夫是再婚人士，交往後就搬去他家同居，拍拖6年才結婚。本來兩口子沉醉於新婚的喜悅，但愈來愈無法理解，為何50歲的姑仔一直不願工作。

樓主有正職，但丈夫叫她將薪水當做零用錢，她不用交家用，家中沒有祖傳遺產可分，丈夫持有2個物業，但非大富大貴人士。她表示老爺在生時因為行動不便，需要姑仔照顧，「小姑就跟我老公說她可不可以不要工作，要我老公養她」，但老爺已經過身多年，姑仔依舊要人養她拒絕工作。事實上家中不是有錢到不用擔心開銷，「她卻花着我老公辛苦賺的錢，網購、買包、買衣服⋯亂花」。樓主指丈夫是個「小小的公務員」，要負擔家中所有開支，還要額外養妹妹。

台灣1名人妻發文大呻，稱她和丈夫差了13年，但有個50歲的姑仔，不工作卻完全靠人養。（《寶寶大過天》劇照）

令她更氣的是，姑仔還整天「拗我老公額外付錢吃大餐的，然後常常挑我毛病找架吵」。在她和丈夫簽字結婚前，姑仔一直處心積慮想趕走她，「是在害怕她哥若走了我這個大嫂名正言順的繼承所有財產，她便一無所有嗎？反正我就是看不慣家裏有個好手好腳卻不出去工作的小姑」。

網民認為樓主婚前就應發現這個「大坑」，「只能說妳失算大了」、「沒辦法，人家就是有血緣關係比妳還親」。許多人反認為樓主應將心比己，既然丈夫是心甘情願花錢在她身上，「講難聽點妳無法干涉」，姑仔已經50歲，10多年沒有工作基本上已很難找到工，尤其「他妹妹年輕的時候犧牲自己照顧爸爸，也錯失了工作最好的時機」、「等人家50歲了履歷空空年老遲鈍的時候就鄙棄她好手好腳不工作」，丈夫可能是顧念她的付出才樂意照顧。

有人批評樓主也沒有出家用，沒資格批評，但也有人留言支持樓主，認為姑仔找不到工作還另當別論，長年問兄長拿錢始終說不過去，「為啥一堆人在幫啃老族護航？」。

網民叫樓主將心比己，姑仔曾全職照顧父親，丈夫可能是覺得有虧欠才一直供養。（《寶寶大過天》劇照）

若樓主很看不過眼又沒打算離婚的話，網民認為只有兩個選舉，一是迫丈夫斷絕對妹妹金援，二是和丈夫討論財務規劃，計算大家的收入夠不夠用，「引導他自己發現，小姑默默吸了很多他的錢」。

帖文引起熱議後，樓主重申姑仔不工作自己存錢，萬一丈夫有不測，對方沒有其他兄弟姐妹、也沒有親人養她，「難不成要我負責？」，有人說這是他們兄妹的事，「但我嫁進去也是我的事，我就不能說？」。

（Dcard）