港女約好台灣包車突甩底！司機斥離譜呻首次遇到　港人留言代道歉

又有無品遊客！有經營包車生意的台灣司機發文，指日前接獲1名香港女客人預訂今日（4月4日）由台北桃園機場前往宜蘭的接送服務，沒料對方落機後竟突然傳訊息表示「飛機早了到達機場」，因此已改乘巴士，提出取消預訂。由台中駕駛2小時前往桃園機場等待的司機到達後才得知被「放飛機」，只能發文大呻，直斥對方離譜，又表示這是經營生意8年來首次遇到的情況，帖文旋即被轉載至香港旅遊群組及討論區。



有經營包車生意的台灣司機發文，指有香港女客人預訂今日（4月4日）由台北桃園機場前往宜蘭的接送服務，沒料對方落機後竟突然取消預訂，令他大失預算。（fb「台中包車-智祥旅遊團隊」圖片）

「想不到這件事發生在我本人身上，第一次被放鴿子，而且是在偏遠的桃園機場。」該名經營台中包車生意的司機於facebook專頁發文，稱早前有香港女子向他預約服務，指由朋友介紹，要求他今日下午約2時於台北桃園機場，接載共2人前往宜蘭礁溪酒店。雙方其後確認預訂，至今晨司機也再次提醒對方，相約2點於桃園機場上車，當時港女亦回覆「好呀！」。

由於正值台灣連假，司機駕駛了2小時，還特意提早2小時到達桃園機場，沒料到達後才收到港女傳來訊息，提出取消預訂：「對不起，飛機早了到達機場，我們已購巴士車票，下次有機會再包車，謝謝你。」司機當下失望又愕然，不滿回覆：「我已經在機場了……你們這樣有點離譜！臨時給人家取消？」

司機駕駛了2小時，還特意提早2小時到達桃園機場，沒料到達後才收到港女傳來訊息，提出取消預訂。（fb「台中包車-智祥旅遊團隊」圖片）

無辜被「放飛機」的司機事後發文大呻，稱入行至今8年，接載過不少香港人，這是首次遇到「甩底」情況，惟因他沒有收取訂金，連車程成本也未能追回，「我做這行業8年了。一直以來對香港人都是互相信任，甚至我們信任到2-3天的包車結束後才收全部的費用，有跟我們包過車的都知道，都沒有發生過這情況，往後真的要考慮新客人一律都收訂金」。

他怒斥該名港女沒有責任感，「做這行業8年了，第一次讓我遇到有這樣的人！怎麼會好意思讓人家開了160公里2個小時的路程？然後就一句話飛機提早到買了巴士票，下次再找你包車？真的是很可惡！」、「這行為真的很過分。我7至8成客人都香港人，香港人不會這樣。可能這位小姐以為這事情沒什麼。不知道人家開了多久的車子過去的」。

帖文一出旋即被轉載至香港的旅遊群組及討論區，不少人直斥涉事港女過分，影響別人對香港人的印象，「正所謂一粒老鼠屎，搞到其他香港人分分鐘要畀按金或唔接我哋生意，唔可以原諒」、「唔好影響到其他香港旅客啦，到時香港旅客又臭名遠播，book咩都唔得」。

亦有人質疑「飛機早到」只是藉口，質疑港女有心「甩底」，建議司機日後收取訂金保障自己，又代港女向他道歉，「香港飛台灣才一個多小時，她的飛機到底早到了多少？」、「飛機才一個小時左右，她提早到達是坐火箭到台灣？」、「我係香港人，我代她們向你道歉，誠信係香港人缺乏的，下次要收訂金」、「下次先收大訂金，大家會明白」。